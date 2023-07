Uomini e Donne, a Roberta Di Padua non va bene una: la dama del trono over è stata rimbalzata. Solo poche settimane fa aveva racconto di vivere giorni difficili. “Queste ultime settimane sono state pesanti, molto. La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo. Da lunedì sarò più presente… ma ultimamente è stato davvero difficile da sola”.

“Grazie per il vostro amore. Pensavo di essere tosta invece no”. Roberta Di Padua sarà ancora una volta in studio a cercare l’amore. Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni infatti pare che Maria De Filippi abbia deciso di puntare forte su di lei. Roberta, del resto, ha dimostrato di sapere come muoversi e di sicuro non deluderà il pubblico.





Uomini e Donne, Andrea Foriglio: no a Roberta Di Padua

Diversamene da come ha fatto Andrea Foriglio con lei. L’ex corteggiatore ha commentato i gossip che sono circolati lo scorso giugno su un suo presunto flirt con Roberta Di Padua: “Tra noi non c’è mai stato nessun contatto fuori dal programma, anche perché non c’è stata neppure una donna che ha destato il mio interesse oltre a Nicole”, ha fatto sapere il romano che ha rimbalzato la dama.

Andrea che punta a UeD: “Nel programma sono stato bene ma credo di avere ancora tanto da far vedere. Ho mostrato poco di me, quindi le persone non hanno capito la mia vera essenza. Mi piacerebbe partecipare, ma mai più da corteggiatore”. Andrea Foriglio si è fatto conoscere dal pubblico per essere la non scelta di Nicole Santinelli.

Nicole che aveva scelto Carlo e per il quale aveva avuto parole dure. “Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti, perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato, ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”.