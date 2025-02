Brutte notizie su Alessandro Venza e Roberta Di Padua. A dare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni. La loro era una coppia che aveva convinto sempre poco. Entrambi hanno avuto diverse storie all’interno del programma. Lei, dopo la storia con Giuseppe D’Aguanno dal quale ha avuto un figlio, ha frequentato per diverso tempo Riccardo Guarnieri.

Anche Alessandro ha avuto diverse storie, fra tutte quella più importante è stata la relazione con Ida Platano. Dopo diversi tira e molla, però, il rapporto è terminato. Qualche tempo dopo l’imprenditore campano ha conosciuto Roberta ed è scoccata la scintilla. I due stanno insieme dall’anno scorso e a quanto pare le cose vanno a gonfie vele. Anzi, pareva…





Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi

Interpellato sulla coppia da una fan di Uomini e Donne che chiedeva se avesse notizie in merito alla coppia ha risposto: “Tra i due c’è una forte crisi. Palese che ce li ritroveremo di nuovo in mezzo ai cosiddetti”. Per alcuni la storia sarebbe invece già finita. E dire che solo due settimane fa avevano voluto condividere con i fan la felicità per un anno di fidanzamento.

Le voci di crisi che stanno circolando in queste ore, dunque, sono un po’ spiazzanti se si pensa che quindici giorni fa i due si scambiavano parole d’amore su Instagram. Non sono la prima coppia ad entrare in crisi, bensì solo l’ultima.

L’altra clamorosa rottura riguarda Francesca e Gianluca, a poche settimane dalla scelta. A lanciare la bomba è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Che scrive: “Esclusivo: Francesca e Gianluca non stanno più insieme! Lei è distaccata e non si fa sentire. Lo troverebbe pesante”. Francesca si starebbe negando alle chiamate di Costantino: “Voci vicino a lei fanno sapere che si è comportata molto male! Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche.