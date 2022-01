Tina Cipollari è una grande protagonista di ‘Uomini e Donne’ e in tutti questi lunghi anni è sempre stata al centro delle dinamiche in studio. Maria De Filippi non potrebbe mai rinunciare alle sue qualità professionali e soprattutto agli scontri con Gemma Galgani, che senza ombra di dubbio hanno permesso di alzare gli ascolti del dating show. Ma in tanti si sono sempre chiesti quanto guadagna l’opinionista per svolgere questo lavoro. Ed ecco che è uscita fuori la cifra decisamente da capogiro.

Nelle scorse settimane si è parlato di Tina Cipollari anche al ‘GF Vip’ per una clamorosa rivelazione di Giucas Casella, il quale ha detto di aver avuto un flirt con lei in passato. E la Vamp ha replicato così: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Come dire, nella parole di Giucas Casella di vero c’è molto poco. Da qualche mese Tina Cipollari è di nuovo innamorata. Archiviata la relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, è ripartita da Alfredo.

Da un punto di vista sentimentale Tina Cipollari sembra essersi stabilizzata, anche se ovviamente preferisce mantenere il massimo riserbo sulle vicende amorose. Per quanto riguarda il suo stipendio, precisiamo immediatamente che da parte sua non c’è stata nessuna conferma sulle cifre, ma da fonti attendibili è emersa una somma molto importante. A riferire tutto è stato il sito ‘Contocorrenteonline.it’, che ha fatto stropicciare gli occhi al pubblico. Andiamo a vedere insieme quanto percepirebbe la donna.





Secondo quanto è stato svelato, Tina Cipollari otterrebbe dai 1.000 ai 2.000 euro a registrazione di puntata di ‘Uomini e Donne’. E quindi è stato fatto un calcolo preciso che fa riferimento al mese. Eliminando dal conteggio le pause legate alle festività, l’opinionista della trasmissione di Canale 5 è quasi sempre protagonista di cinque registrazioni ogni mese, quindi in totale si metterebbe nelle sue tasche la bellezza di 10 mila euro al mese. Uno stipendio che farebbe sognare proprio tutti.

A ‘Uomini e Donne’ intanto è tempo di un nuovo tronista. Dopo aver visto la scelta di Roberta, Luca Salatino è apparso ovviamente molto triste perché è stato rifiutato dalla tronista. Ma a ‘Uomini e Donne’ la sorpresa è sempre dietro l’angolo, infatti proprio mentre si accingeva ad abbandonare la trasmissione, Maria De Filippi ha dato al ragazzo un biglietto con su scritto: “Vuoi essere il nuovo tronista?”. E lui ha detto sì.