Nuovo clamoroso colpo di scena da Uomini e Donne, uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni ha deciso di lasciare la trasmissione. Lo rivelano le anticipazioni del programma. Non appena la notizia si è diffusa, i social sono letteralmente impazziti. Il suo addio, il secondo pesante dopo quello di Armando Incarnato, chiude un periodo della storia recente del programma di Maria De Filippi. La notizia è arrivata proprio nelle ore successive la scelta di Martina e la decisione di nominare Gianmarco nuovo tronista.

Una decisione che ha sollevato molte polemiche: “Ma siete seri? Non ci voglio credere; sicuro si lasceranno tra poco, lei si pentirà e scenderà a corteggiare Gianmarco”. “Spero di sbagliarmi ma da certi atteggiamenti, il ragazzo che ha scelto lo vedo la fotocopia dell’ex”.





Uomini e Donne, Diego Tavani lascia il programma

Come polemiche suscita l’addio di Diego Tavani. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 20 al 24 gennaio rivelano che non si assisterà a suol ritorno in studio. Il cavaliere del trono over, dopo aver annunciato la sua uscita di scena dal cast della trasmissione, confermerà la sua decisione e non rimetterà piede in studio nel parterre del trono over.

Gemma, invece, lancerà un appello per i suoi prossimi pretendenti, ammettendo di essere alla ricerca di un uomo che possa apprezzarla per come lei è realmente. Diego ha frequentato in questi mesi Claudia, la parole fine era arrivata nei giorni scorsi. Tutto era iniziato con Claudia che aveva scritto una lettera a Diego.

Una volta di fronte a Tavani, Claudia aveva preso la missiva e l’aveva strappato accusando il cavaliere di non darle le giuste dimostrazioni. D’Agostino si era detta pronta a lasciare la trasmissione insieme a lui, ma quanto accaduto nei giorni prima (quando Diego l’ha apostrofata con termini negativi) la aveva fatta vacillare. Non a Diego.