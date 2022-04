Grandi sorprese a Uomini e Donne. L’ultima, in ordine di tempo, è quella legata al ritorno di Riccardo Guarnieri ex storico di Ida Platano. Un ritorno che però ha poco a che vedere con la dama bresciana. Appena arrivato in studio, infatti, il cavaliere tarantino ha reso noto il suo interesse per una dama: una bella botta per Ida, dopo l’addio con Alessandro Vicinanza. Addio, per altro, burrascoso. “Mi sento di ritirarmi. Non ho determinate sicurezze” aveva detto Alessandro. Parole alle quali Ida aveva controbattuto.



“Gli ho fatto presente quello che gli avevo detto, dopo mi è sembrato come se non è stato considerato, ti ho detto la mia realtà è diversa, sto cercando di mettermi dall’altra parte per provare tutte queste sensazioni che sento. Non hai considerato il discorso che siamo completamente diversi, tu hai detto che a Brescia non ci verresti mai”.







Nella polemica era intervenuta anche la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari: “Io credo che tu sbagli proprio i tempi. Pima di progettare un futuro devi costruire un presente, parti col piede sbagliato, tra ansie, pregiudizi, cattivi pensieri. In un mese di frequentazione avrete litigato almeno venti volte”. Per Ida ora si aprano davanti altre settimane difficili.



Così mentre Uomini e Donne si avvia a vivere un’autentica rivoluzione. Una voce che riguarda la versione vip e che sembra confermare le parole dei mesi scorsi di Amedeo Vanza, quando l’esperto di gossip aveva detto: “Ormai è sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione vip. Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio”.



A dare in nomi ora ci pensa il sito Anticipazioni tv, secondo cui i primi “nomi emersi sono quelli di Pamela Prati, Antonio Zequila e Roger Balduino. L’età, come si può capire, non avrà limiti”. Le novità non si fermeranno qui. Scrive ancora il sito: “I corteggiatori dovrebbero essere anche loro personaggi dello spettacolo, ma c’è chi dice ci possano essere anche persone comuni. Gli opinionisti saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre la conduttrice potrebbe non essere Maria De Filippi. Al suo posto potrebbe arrivare Simona Ventura o Silvia Toffanin”.

