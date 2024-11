Terremoto in arrivo a Uomini e Donne, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che uno dei volti più chiacchierati e seguiti di questa stagione lascerà lo studio. Si tratta dell’ennesimo brutto colpo in questa stagione, decimata dalle partenze. Le ultime annunciate erano state quelle del tronista Alessio e, sembra, di Mario Cusitore che, in verità, non avevano lasciato il programma di proprio volontà. Era stata Maria De Filippi in persona a mettergli in mano un biglietto di sola andata.

Alcune ragazze avevano riferito che Alessio era stato avvistato in alcuni locali notturni assieme a ragazze. Stessa cosa avrebbe fatto anche il cavaliere del Trono Over, Mario Cusitore. Il tronista aveva rivelato di aver avvertito la redazione di aver fatto un’uscita.





Uomini e Donne, Giamarco Meo lascia il programma

Ma un collaboratore di Maria ha respinto le sue affermazioni visto che sapevano che sarebbe stato a cena dai genitori. Le corteggiatrici se ne sono andate, arrabbiate per l’accaduto, e la conduttrice lo ha invitato ad andare via. Tutti si erano schierati contro Alessio, che non ha potuto far altro che accettare l’invito di Maria ed è tornato a casa, abbandonando la trasmissione.

Anche Mario pare subirà lo stesso trattamento. Intanto Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 2 al 6 dicembre 2024 rivelano che ci sarà anche l’uscita di scena di Gianmarco Meo. A rilanciare l’indiscrezione è il sito BlastingNews che racconta con dovizia di particolari cosa sta succedendo all’interno del programma.

Si legge: “Tutto comincerà nel momento in cui la tronista Francesca deciderà di realizzare un’esterna con Paolo: tra i due si creerà un feeling speciale che porterà la ragazza a dimenticare le incomprensioni del passato e a voler costruire qualcosa di importante con lui. Gianmarco non la prenderà bene e andrà su tutte le furie, tanto da decidere di lasciare lo studio: Francesca dovrà raggiungerlo per parlargli”. Servirà? Sembra proprio di no.