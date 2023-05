Uomini e Donne, un mese e mezzo scarso alla fine della stagione e tutti gli occhi sono puntati su Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Sul trono da 5 settimane circa, per le loro le critiche non sono mancate. Forse mai come in questa stagione due protagonisti sono stati presi di mira dal pubblico. Per pochi che sponsorizzano (e credono) nel loro percorso, molti sono quelli che sparano a zero. Dopo le ultime esterne, per esempio, i fan di Uomini e Donne hanno letteralmente demolito Nicole Santinelli.



A margine di un post sulla tronista pubblicato sulla pagina ufficiale del programma si legge come: “Fredda come Di Caprio nella scena del Titanic, antipatica in una maniera esagerata, da prendere a schiaffi e priva di contenuti, ad ogni esterna sembra che voglia essere baciata. E poi vorrei capire che ci trovano… bella è bella ma francamente la trovo vuota e priva di senso, per non parlare dei bronzi che le vanno dietro. Che amarezza”.

Uomini e Donne, le scelte di Nicole e Luca previste a fine maggio



E ancora: “Nicole mi sa proprio di finta. Un plauso alla sua capacità di controllo ed educazione ma quando ci sono sentimenti spesso non si riesce a stare così calmi, forse non c’è niente. Speriamo che finiscano in fretta perché sono inguardabili. Carlo n1”. E meglio non va per Luca Daffrè, accusato da più parti di non essere in cerca dall’amore ma solo di visibilità.



Forte di questa convinzione c’era chi si era spinto ad affermare, quasi con i crismi dell’ufficialità, che Luca fosse pronto a lasciare il programma senza una scelta. Per, dopo molte frequentazioni, sembra avere un feeling particolare con Alessandra, l’ultima in ordine di tempo con la quale è uscito in esterna. Anche qui i commenti non sono mancati con chi invita la corteggiatrice ad allontanarsi quanto prima.



In attesa di quello che succederà l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni fa capire come il trono di Nicole Santinelli e Luca Daffrè sia agli sgoccioli. Spiega infatti nelle sue Instagram stories come: “Le scelte avverranno nelle ultime registrazioni, quindi nell’ultima settimana di maggio. La prima dovrebbe essere Nicole, poi Luca”. Ora resta da capire quale saranno le scelte dei tronisti.