“In vacanza con lei”. Ued, Nicola Vivarelli: che sorpresa! Beccato così a pochi giorni dal ritorno in studio

Uomini e Donne, la notizia farà impazzire molti fan del programma. Sempre pronto a regalare sorprese imperdibili, il dating show di Maria De Filippi non sembra andare mai in vacanza, anche quando le telecamere rimangono spente. Tante le novità in vista per la data di inizio, e un nome che già in molti conoscono riaccende i riflettori su di sé.

L’appuntamento sarà previsto come sempre e immancabilmente su Canale5. Il pubblico italiano farà bene a non prendere altri impegni per la data di ripartenza, prevista per il 13 settembre 2021. In attesa di scoprire le coppie che si andranno a formare, un nome molto discusso del programma, torna a catturare l’attenzione.

Stiamo parlando proprio di una presenza molto discussa nel salotto di Maria De Filippi, ovvero di Nicola Vivarelli, reduce da una conoscenza mai decollata del tutto tanto con la dama torinese Gemma Galgani quanto con Eleonora, pare sia partito per una vacanza non così tanto ‘solitaria’.





Un addio quello avvenuto tra Nicola ed Eleonora intuito gradualmente anche sui social, dove foto e video di coppia apparivano con meno frequenza fino a scomparire del tutto. Ma per Vivarelli la vacanza in Puglia sembra contemplare una nuova compagnia femminile: “Altro giro altra corsa…per la seconda volta consecutiva si vola in Puglia. Ma stavolta per motivi al quanto diversi…e compagnia diversa”.

Nonostante sia prossimo a riprendere parte al Trono Over del dating show, Nicola Vivarelli ha acceso la scintilla della curiosità, annunciando di essere in viaggio verso la Puglia in compagnia di un’altra donna. Fortuna ha voluto che il mistero venisse risolto in tempi brevi. La donna a cui ha fatto riferimento è proprio la madre. Falso allarme, ma meglio restare sempre aggiornati perché le novità potrebbero essere dietro l’angolo.