“Sono pronto”. Nicola Vivarelli sgancia la bomba, lo dice dopo il suo burrascoso addio a UeD

Meno di un anno fa Nicola Vivarelli aveva dato il suo addio a Uomini e Donne. In mezzo tante liti con Armando Incarnato il corteggiamento a Gemma Galgani con la loro frequentazione che aveva fatto parecchio discutere per la differenza d’età. Il fattore anagrafico none era mai stato un problema, ha sempre detto Nicola Vivarelli, anche se in realtà la relazione con la torinese over 70 non è mai decollata. Poi il ritorno in studio, sempre nella scorsa stagione, che non era stato per niente indolore.



Anzi, Nicola Vivarelli era finito spesso e volentieri nel mirino delle critiche fuori e dentro lo studio. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 aveva subito deciso di andare a cena con Gemma Galgani per un chiarimento e questo gesto, che secondo le sue intenzioni era stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non era stato visto di buon grado da Armando Incarnato. Tante parole quindi l’addio.



Ora Nicola Vivarelli è tornato a far parlare dopo un’intervista rilasciata durante una puntata di “Trends&Celebrities” su Rtl102.5, dove ha raccontato qualche novità in merito alla sua vita.”È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”. Quindi è passato a raccontare alcuni dei suoi prossimi progetti.







“Sicuramente andare a Napoli per finire i miei corsi di aggiornamento e imbarcarmi – ha detto Nicola Vivarelli – .Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile, ma non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda”. Insomma, il mondo della televisione continua ad esercitare un grandissimo fascino su di lui che vorrebbe tornare in video.



Nel dettaglio, all’Isola dei Famosi. “Sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”.