Proprio mentre nello studio di Uomini e Donne tiene banco il caso Ida Platano, ecco che si fa largo una voce clamorosa sul prossimo tronista. Tante le indiscrezioni che, nelle prossime ore, potrebbero essere confermate o smentite. Smentite proprio come, non più tardi di qualche giorno fa, ha fatto Diego Tavani con le parole di Ida Platano rimbalzata dopo che il cavaliere si era detto pronto ad uscire con lei. Un colpo di scena inaspettato che aveva fatto piovere critiche.



Praticamente tutti, dal pubblico di Uomini e Donne, ai protagonisti in studio avevano puntato il dito contro Diego e il suo passo indietro. Tra le più dure c’era stata Tina, che aveva chiesto al cavaliere a quale gioco giocasse prendendo, indirettamente, le parti di Ida Platano per una volta. Se nelle ore scorse la polemica bruciava fortissima ecco che l’arrivo di un nuovo e famoso tronista in studio sta spostando l’attenzione.

Uomini e Donne, Nicola Pisu pronto per il programma?



A quanto riportano i ben informati Nicola Pisu potrebbe presto arrivare a Uomini Donne. L’indiscrezione ha preso a circolare in rete da qualche giorno, ma come detto non è stata ancora resa ufficiale dalla produzione. Né da Maria De Filippi né da Raffaella Mennoia che, da anni, cura il programma. Per capire cosa succederà bisognerà aspettare.







Di certo c’è che l’arrivo di Nicola a Uomini e Donne avrebbe l’effetto di una bomba. Dentro la casa ha fatto parlare per il suo rapporto con Miriana Trevisan. E continua a farlo fuori con decine di fan che si schierano dalla sua parte. “Nicola lasciala perdere Miriana ti tratta male pure in puntata ti ja detto delle parole brutte. Non gli dare più soddisfazioni”. Scrive un’utente.



E ancora: “Spero che tu non le dia più importanza perché senza di te voglio vedere di cosa parla e che dinamiche crea. Scena pietosa ieri al rientro in casa quei balletti stile non e’ la rai”. Aggiunge un’altra. Che sia davvero Maria De Filippi a dargli un’altra possibilità con il trono di Uomini e Donne?