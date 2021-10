“Voglio uscire con te”. Colpo di scena a Uomini e Donne, il tronista spiazza tutti e fa la scelta

Tante novità, nuovi tronisti, corteggiatori e come sempre colpi di scena a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi ripartito con la nuova stagione a settembre. La nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti.

Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Trono classico e over sono stati accorpati. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il pubblico, abituato a due troni distinti.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha scelto

I telespettatori hanno accolto favorevolmente il mix tra i due troni come testimoniano gli ascolti sempre positivi. Negli ultimi tempi, infatti, il trono over è diventato un appuntamento seguitissimo dai telespettatori e grazie all’accorpamento tra tronisti e troniste, dame e cavalieri Uomini e Donne è sempre un successo in fatto di ascolti.





Tra i tronisti anche Matteo Fioravanti: “Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”, aveva spiegato nel filmato di presentazione di Uomini e Donne.

E per lui è tempo di scelta, perché come anticipa il Vicolo delle news il tronista ha bruciato le tappe e ha scelto Noemi Baratto. Una scelta non programmata, avvenuto a sorpresa, anche con la ‘complicità di Raffaella Mennoia, con la quale Matteo si è confidato prima della registrazione.