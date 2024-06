“Maria lo ha informato”. Uomini e Donne, bomba su Cusitore: la notizia fatta uscire solo ora

Clamorosa uscita di Mario Cusitore, il cavaliere più discusso di questa stagione di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sul suo futuro. Recentemente ha spiegato di aver provato a riconquistare Ida Platano, senza però un buon esito. “Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte – ha raccontato Mario a Fanpage – È andata male. L’ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione”.

>>“Boom di casi di questo tumore sotto i 50 anni”. L’allarme dei medici in Italia e l’appello: “A cosa fare attenzione”

“Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa”. Il racconto non si è esaurito qui. “Sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo”. Le ha anche lasciato il suo numero di telefono ma non è stato mai chiamato.





Uomini e Donne, Mario Cusitore non tornerà nel parterre

Adesso arriva una nuova rivelazione sul futuro. Mario Cusitore ha spiegato che il suo ritorno, al momento, non è da prendere in considerazione. Il cavaliere napoletano, però, ha messo un freno a questa ipotesi svelando di non aver sentito più la redazione dopo la fine del programma. Parole che sembrano mettere la parola fine al su ritorno.

Del resto nessuno era stato tenero con lui, né Gianni, né Tina. Solo Maria sembrava più morbida ma ora pare che abbia preso la sua decisione. Intanto arriva la candidatura di Massimiliano Varrese. L’ex GF non disdegnerebbe di finire nel programma di Maria De Filippi.

“Sono stato sempre un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza?”. E ancora: “Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio. Maria sono pronto”, ha dichiarato nel corso di un’intervista concessa a Turchese Baracchini.