“Qualcuno mente…”. Uomini e Donne, colpo di scena: entra in campo Maria De Filippi. Bufera sul cavaliere

Giornate bollenti per Uomini e Donne dopo che Marcello Messina ha lasciato a sorpresa lo studio. Il cavaliere ha detto di non voler proseguire per ora il suo percorso nel dating. Una scelta che ha sollevato una ventata di polemiche. Nel mirino del pubblico è finito Armando Incarnato, il cavaliere che più di ogni altro ha ostacolato l’ex di Ida Platano. Armando aveva raccontato di essere in possesso di alcune foto rivelatrici della situazione sentimentale di Marcello fuori dallo studio, bollandolo come solo in cerca di visibilità.



Parole forti che avevano suscitata reazioni e aumento la pressione su Armando Incarnato alle prese con ujn periodo di per sé non facile. Il cavaliere di Uomini e Donne si era infatti trovato nella condizione di rispondere ad alcuni hater che avevano attaccato la figlia. Nel dettaglio Armando aveva pubblicato diverse immagini in sua compagnia e ha scritto anche in un post: “Ricorda una cosa amore…Scegliere di essere se stessi significa accettare di non piacere a tutti. Lascia che il sole illumini ciò che realmente sei e non quello che gli altri vorrebbero tu fossi. Ciao amore”.



Puntali commenti contro il cavaliere di Uomini e Donne. “Speriamo che lei non incontri mai degli uomini come suo padre”. E il papà famoso ha commentato: “La cattiveria non ha limiti, vergognatevi. Vi rispondo anche così: mi auguro che mia figlia non diventi mai come le donne che ha incontrato il padre”. Una vera e propria battaglia social sul suo profilo Instagram, destinato probabilmente a proseguire anche in futuro.







Intanto oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi è scesa in campo in difesa di Armando Incarnato dopo il caso legato alle foto, poi rivelatesi una bufala, su Marcello. “Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede”, questa la spiegazione di Maria. “È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”.

Comprendendo che sia la redazione di Uomini e Donne che Maria non credono a questa fonte, Armando ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa a Marcello per la situazione che si è creata.“Con Armando ho discusso anche io tante volte. Credo nella sua buona fede, sennò non arrivava fino alla fine. Esagera perché è passionale. Non gli dà la mano forse per il Covid o perché è orgoglioso”. Parole che non hanno risparmiato al cavaliere di finire nella bufera.