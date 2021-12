Momenti di tensione a ‘Uomini e Donne’ nella puntata di mercoledì primo dicembre. Stavolta ad essersi arrabbiati sono stati a sorpresa gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anzi, è stata soprattutto la donna a lanciare una vera e propria accusa nei confronti dell’amico e collega. Era da molto che i due non si litigassero, ma a causa di una dama del programma di Maria De Filippi si è verificato questo episodio inaspettato. E tutti hanno dunque assistito a questa diatriba in studio.

A proposito di Tina Cipollari, su di lei è stata fatta una rivelazione bomba da parte del concorrente del ‘GF Vip 6’, Giucas Casella, durante il suo incontro con Patrizia De Blanck: “Vedo che hai perso la memoria, nel reality show Il Ristorante mi telefonavi perché eri gelosa che frequentavo Tina Cipollari”. Ovviamente in studio sono rimasti tutti spiazzati da quella dichiarazione. Poi ha aggiunto: “Lei sa benissimo quello che sto dicendo, lasciamo stare che è una cosa vecchia. Parla comunque con la Endemol, visto che produceva il programma”.

Nell’ultimo appuntamento di ‘UeD’ si è parlato anche di Isabella Ricci e della sua conoscenza con il cavaliere Fabio Mantovani. La dama ha affermato: “Prematuro forse parlare di amore, ma credo che sia qualcosa che assomiglia molto. Lui è una persona con il quale vorrei passare insieme almeno i prossimi dieci anni”. Dopo l’intervento di Gemma Galgani, che ha invitato la Ricci a viversi questa avventura fuori dallo studio, è intervenuta Tina Cipollari che è parsa parecchio in disaccordo con Gianni Sperti.





Tina Cipollari ha dunque detto: “Gemma è una delle tante dame, non è lei che può dire chi deve lasciare e rimanere”. Poi l’opinionista ha iniziato ad attaccare anche Armando Incarnato, prima di inveire contro Gianni Sperti: “Sei poco imparziale con Isabella, stai andando dalla parte di Armando pur di attaccare Isabella”. Un vero e proprio caos in studio, visto che la Cipollari ha voluto far intendere che lui sia sempre andato contro Armando, ma adesso improvvisamente ha cambiato opinione per la Ricci.

Nei giorni scorsi è uscita fuori un’indiscrezione bomba sul privato di Tina Cipollari. Questa la notizia del settimanale ‘Nuovo’: “Nessuno al momento conosce la verità. Non è da escludere che lei abbia mentito sul nuovo fidanzato per far ingelosire Gemma”. Quindi, sarebbe single e non si sarebbe fidanzata con nessuno. Un vero e proprio colpo di scena.