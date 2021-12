“Ci siamo lasciati”. Uomini e Donne, è finita tra lei e l’ex discusso tronista: la loro storia è durata appena 2 mesi

Un messaggio che non farà piacere ai fan di Uomini e Donne. È arrivato poca fa sulla pagina ufficiale dell’ex protagonista dopo appena 2 mesi. “Le cose tra me e lei non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma. E che ha fatto sì che volessi conoscerla al di fuori. Purtroppo le persone caratterialmente non si finiscono mai di conoscere e ci vuole tempo per capire pregi e difetti”.



Poi l’ex tronista di Uomini e Donne continuava: “Dispiace, ma bisogna anche saper reagire, andare avanti e capire le cose che ti fanno star bene o meno. Non voglio assolutamente una guerra social, si va avanti”. Che qualcosa non funzionasse bene era chiaro già dai giorni scorsi. A parlare era stata lei. “Momento molto no, se non vedete nulla è perché è inutile farvi vedere una serenità che al momento non c’è. Siamo a un punto di svolta della nostra conoscenza, che può andare in positivo o in negativo, dipende da tanti fattori”. Poi l’ex protagonista non si era fermata.



E aveva aggiunto: “Non sono abituata a dare spiegazioni sulla mia vita sentimentale su un social, ma siamo nati davanti ai vostri occhi quindi è anche giusto che voi sappiate le cose da me o da lui, perché meglio di noi non può dirvelo nessuno”. E ora per gli ex Uomini e Donne Joele Milan e Ilaria Melis la campana è suonata.







Una storia la loro nata sotto auspici non troppo positivi. Joele Milan e Ilaria Melis si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma non c’è stata una vera e propria scelta. Si sono frequentati per un po’, si sono mostrati sorridenti e felici sui social e sembrava che la chimica vista nel programma fosse reale. A sottolineare questo aspetto è stato proprio Joele.



L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti precisato: “Ilaria non è stata la mia scelta”. Durante il programma Joele Milan era stato travolto da un vero caos. Il tronista infatti è stato allontanato dopo aver tentato di comunicare fuori dalla trasmissione la Melis, i dubbi non erano mancati dal primo giorno quando, entrando nello studio di Uomini e Donne, aveva raccontato di aver sorpreso la sua ex fidanzata con il suo migliore amico. Versione smentita dalla sua ex fidanzata Beatrice.