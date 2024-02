Uomini e Donne, il parterre dei cavalieri perde pezzi. Nelle ore scorse Ida Platano aveva deciso di dare una seconda possibilità a Mario, eliminato dalla dama dopo un fiume di segnalazioni sul suo conto. Segnalazioni che lo volevano vicino a molte altre donne e non solo. Nello studio erano girate anche delle chat a dir poco compromettenti che, a quanto pare, Ida ha deciso di ignorare. A sponsorizzare Mario era stato anche Ernesto.

Ernesto che aveva spiegato come: “Mario ha sbagliato ma ci mette la faccia. È venuto qui a chiedere scusa e non so quanti lo avrebbero fatto”, spiegando come il cavaliere meritasse una seconda chance. Scettico il pubblico che non vede di buon occhio Mario, un atteggiamento che sembra lo stesso anche per Tina e Gianni.





Uomini e Donne, Sergio chiude con Ida e lascia lo studio

Chi ha deciso di non accettare questo comportamento è Sergio che ha deciso di andarsene. “Se torna Mario io me ne vado”, aveva detto. E così è stato. I commenti sono impietosi per Ida, nessuno capisce la sua scelta. “Ha ragione…se una donna accetta di nuovo uno come Mario è una donna che non ha autostima e non merita uno come lui”.

“Sergio ha ragione su tutto dal primo momento, ma credo sia troppo serio ed intelligente per una come Ida. Lei gli da’ addosso perché non è interessata e trova mille pretesti per attaccarlo…con Mario, che l’ha riempita di bugie ed è un falso come pochi, si comporta da agnellino…che nervi! Spero che Sergio si stufi e se ne vada, inutile perdere tempo appresso a lei!”. E ancora: “Se continua così Ida resta sola in studio, non la vuole nessuno“.

“Ma scusa, tutto quello che ha detta Sergio e la pura verità! Permetti che anche se sei tronista uno passa scegliere se rimanere se tu scegli ancora di fare il giochino di Mario? Mario si è convinto che mettendo la face il mondo debba accettare! Ma anche no. Ida e vero sei libera di scegliere ovviamente con il cuore, ma un consiglio e quello di non fare lo stesso gioco di Mario. Ciò non vuol dire che devi scegliere qualcuno che non ti piaccia!”.