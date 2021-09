Bufera nella nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Protagonisti di una discussione furibonda Ida Platano e Armando Incarnato. La dama è tornata nel programma di Maria De Filippi e sta cercando la sua anima gemella, dopo aver attraversato un periodo tutt’altro che semplice con Riccardo Guarnieri, con il quale si è poi lasciata. Lei ha iniziato delle conoscenze un po’ più approfondite con due cavalieri, Graziano e Marcello, ma il primo ha reagito male di fronte alla freddezza dell’amica di Gemma Galgani.

Intanto, lei già alcuni giorni fa ha iniziato a frequentare Marcello. La frequentazione tra i due va infatti molto bene, nonostante Ida stia cercando di non illudersi. Ha vissuto in precedenza diverse delusioni, in particolare con il suo ex Riccardo. Ida e Marcello sono usciti insieme e sono persino arrivati a baciarsi. Marcello ha 47 anni e vive a Torino dove lavora come agente immobiliare. Nello studio del dating show di Canale 5 ha svelato di non avere figli e di non essere mai sposato. Ora la lite con Armando.

Armando Incarnato ha puntato il dito contro Ida Platano, smascherandola davanti a tutti. Pare che la dama abbia chiesto delucidazioni perché lui sarebbe un po’ distaccato. Ida Platano gli avrebbe anche telefonato per avere chiarimenti, ma la redazione di ‘UeD’ li ha stoppati. E lui ha rivelato davanti a tutti lo studio: “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”. E lei ha risposto malamente.





Ida Platano ha risposto così alle accuse di Armando Incarnato: “Ma è stato lui a cercarmi e mi ha proposto un caffè per parlare, non voglio più uscire con lui”. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha deciso di dedicare la sua attenzione esclusivamente a Graziano e Marcello. A quel punto è intervenuto anche Gianni Sperti, il quale ha detto che l’intenzione di Armando fosse quella di infangare Ida Platano. Chissà se queste discussioni proseguiranno ancora anche nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda invece la tronista Andrea Nicole, Maria De Filippi ha fatto accomodare la ragazza e uno dei suoi corteggiatori, Ciprian. La tronista lo sta conoscendo e con lui ha scambiato diversi messaggi per poi uscire in esterna. Tra i due si è creata sin da subito una bella intesa, anche se Andrea Nicole è spaventata dall’idea di aprirsi così velocemente con una persona che conosce poco.