“Ci hai preso per il c… abbastanza: fuori”. Uomini e Donne, Gianni Sperti scopre tutto: salta il banco in studio

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne si è arrivati al momento in cui Michele Longobardi è stato cacciato. Tra i più duri c’è stato Gianni Sperti che non ci ha girato tanto intorno. “Spesso il tronista ti frega perchè si mette d’accordo con l’ipotetica scelta per tirare il trono più lungo. Tu invece fai il trono nel trono. Dici di creare dinamiche e non ne capisco la logica” ha detto l’opinionista. Che poi ha rincarato la dose.

“Non perchè Michele è simpatico e fa ridere allora dobbiamo farlo passare per quello che non ha fatto niente. Michele ha sbagliato, ha preso per il cu** tutti. Redazione, noi, loro e il pubblico a casa che guarda”. Le scuse di Michele non hanno convinto nessuno. E sui social i commenti sono tutti contri di lui.





Uomini e Donne, Gianni Sperti asfalta Michele Longobardi

“Non capisco per quale motivo Alessio venne trattato con freddezza da Maria in primis durante la segnalazione che lo riguardava, ed invece con Michele si prende tutto a tarallucci e vino? Mah, è proprio vero che in ogni ambito ci sono i protetti”, si legge.

E ancora: “Ha ancora la faccia tosta di farsi vedere e di cercare attenuanti! Senza vergona proprio! Mi meraviglio che lo hanno richiamato in studio!”. Quindi conclude: “Lui veramente un bugiardo e manipolatore patologico, sono rimasta sconvolta dalla frase che ha detto lui a Mary “ho bisogno di sfogare la mia frustrazione, su di te” se non ricordo male o comunque qualcosa di simile”.

“Ed è veramente disgustoso sentirlo dire anche solo in ambito sessuale, perché si parlava palesemente di quello. Però anche Mary non di certo una santa visto che è stata al suo gioco, spero che Veronica e Amal non ci pensino troppo e capiscano che una persona di questo tipo sarà sempre così, stratega e finto tonto per finta”.