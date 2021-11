“Ma come ti viene in mente?”. Gianni Sperti, a Uomini e Donne la fucilata contro il cavaliere

A Uomini e Donne Biagio Di Maro è ancora protagonista in puntata. Infatti si è nuovamente riavvicinato alla dama Sara Zilli e l’ha anche baciata. Poi c’è stato il colpo di scena. Andando con ordine i due ci hanno riprovato per la terza volta e c’è anche stato un bacio. Biagio Di Maro sembrava aver trovato la felicità con la dama, tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e il cavaliere aveva così commentato: “Con Sara non ho sentito la scintilla”.

Ora c’è stato un nuovo riavvicinamento. Biagio Di Maro nello studio di Uomini e Donne ha raccontato in che modo è avvenuto il riavvicinamento tra lui e Sara Zilli: “Lei si riavvicina poi dopo due giorni mi chiama, io ero impegnato al lavoro, gli mando un messaggio e ci sentiamo la sera”. Non appena la dama del trono over ha rotto il silenzio, Tina Cipollari l’ha subito fermata dicendole: “Sei ancora presa da lui, lo valorizzate, l’avete idealizzato questo uomo!”.

Sara Zilli ha sottolineato di tenere molto a Biagio Di Maro: “Che gli voglia bene è palese. Mi sono rimessa in discussione e messa in gioco parecchio”. A questo punto il cavaliere ha spiazzato tutti: “Io ti voglio bene, ho riprovato in tutte le maniere ma non riesco. Sei una persona bella, ma non riesco ad andare oltre, ti vedo come amica”, sono state le parole del cavaliere napoletano che hanno lasciato tutti di stucco. Sara intanto non ha nascosto la sua delusione: “Hai fatto tutto te. Vorrei capire perché hai messo in piedi questa cosa. Sei sempre il solito in contraddizione. Ti contraddici continuamente. Secondo me sei un po’ disconnesso parecchio”.





È intervenuto Gianni Sperti che ha difeso la dama e attaccato Biagio Di Maro: “Ti sei approfittato di una donna che prova sentimenti per te. Tu sapevi benissimo che Sara aveva un debole per te, lei non se lo meritava per come si è comportata con te”. Tina Cipollari ha rincarato la dose: “Mi fai schifo, buffone. Non ti sei persa niente, perché è un fasullo che non vale niente”. La dama, delusa dalla decisione di Biagio, ha promesso che non tornerà più indietro dopo quest’ultima cattiveria nei suoi riguardi.

Durante la puntata si è parlato di Marcello Messina, il cavaliere che in precedenza aveva avuto una conoscenza con Ida Platano. Nel frattempo è uscito con Nancy, con la quale si è scambiato anche un bacio. L’ingresso della nuova dama Jessica, tuttavia, ha rimescolato le carte in tavola, portando Marcello a fermare la frequentazione con Nancy poiché preso dalla nuova arrivata. Nancy non è rimasta bene per quanto accaduto e Daniela ha fatto notare a Marcello che il suo comportamento è stato ben lontano dalla gentilezza che vuole dimostrare sempre in studio.