Non c’è pace a Uomini e Donne per Gemma Galgani, presa di mira ancora una volta da Tina Cipollari. Non è un momento facile per la dama di Torino. Nei giorni scorsi è stata purtroppo protagonista di un momento tutt’altro che positivo rifiutata dal cavaliere Franco. “Mi dai un senso di tenerezza, un senso di protezione, ma onestamente nei tuoi confronti non c’è nessun tipo di attrazione. Se ho fatto capire che mi faccia pena? No Tina, non è come dici tu. Mi è molto simpatica ed è anche dolce”. Un rifiuto che non l’aveva fermata.



Gemma Galgani non si era infatti affatto arresa. “Non gli piaccio? Vedremo. Secondo me non è vero”. Parole ripresa da Gianni Sperti che aveva detto di non riuscire a capire il motivo di tanta insistenza. Sono in tanti a pensare che la dama non abbia mai dimenticato davvero Giorgio Manetti per il quale aveva avuto parole molto dure dopo. A proposito della loro storia aveva detto: “Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore”.



E ancora: “Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia”. Insomma, Gemma Galgani ci era andata pesante. Come pesante c’è andata Tina Cipollari, mai tenera con lei.







In apertura di puntata Tina Cipollari aveva commentato il nuovo look di Gemma Galgani. “Sbaglio o ti sta scendendo il seno? Dobbiamo chiamare di nuovo il professore”, ha detto la bionda opinionista riferendosi al seno rifatto. “Ma cos’hai cambiato?”, chiede ancora Tina. “Niente. Ho solo tagliato la frangia”, risponde Gemma. Tina, poi, prova ad indagare nuovamente nella vita privata della dama di Torino.



“Non ci sono conoscenze all’orizzonte per Gemma?”, indaga Tina. “No, niente”. risponde Maria De Filippi. Po Tina ha rincarato la dose: “Nessuno di questi signori è interessato a Gemma Galgani? Biagio vuoi proporti più”, scherza Tina. “Io e Biagio abbiamo già avuto una frequentazione”, ribatte la Galgani. Nonostante Gemma abbia più volte espresso interesse per alcuni, nuovi protagonisti del trono over, finora, non ha avuto molta fortuna.