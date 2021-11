“Vergognatevi”. Armando Incarnato, oltrepassato ogni limite: il cavaliere di UeD fuori di sé

Rabbia di Armando Incarnato sui social network. Il cavaliere di ‘Uomini e Donne’, i cui atteggiamenti sono spesso criticati dal pubblico e anche dall’opinionista Gianni Sperti, ha perso letteralmente la pazienza dopo essersi accorto di comportamenti inaccettabili da parte di alcune persone. E a finire nel mirino è stata anche sua figlia. Aver toccato la sua adorata bambina lo ha fatto andare fuori di testa e non ci ha pensato su due volte, prima di commentare duramente quello che gli era stato detto.

Recentemente è stato sbugiardato visto che le accuse che da diverse puntate lancia verso Marcello sono risultate false. Dopo la figuraccia, Maria De Filippi ha quindi preso in mano la situazione, ponendo fine una volta per tutte alla crociata che il napoletano ha intrapreso da diverso tempo contro l’ex di Ida Platano. La conduttrice di UeD lo ha messo quindi alle strette Armando Incarnato costringendolo di fatto a chiedere scusa a Marcello Messina. Ora è successo qualcosa che va al di là del programma.

Purtroppo Armando Incarnato è stato costretto a leggere sui social network degli attacchi duri nei confronti della figlia. Lui ha pubblicato diverse immagini in sua compagnia e ha scritto anche in un post: “Ricorda una cosa amore…Scegliere di essere se stessi significa accettare di non piacere a tutti. Lascia che il sole illumini ciò che realmente sei e non quello che gli altri vorrebbero tu fossi. Ciao amore”. Poi qualche utente ha iniziato a commentare in modo negativo quel suo messaggio e il cavaliere si è infuriato.





Sono state quindi usate delle frasi censurabili contro la figlia di Armando Incarnato e alcuni hater hanno aggiunto: “Speriamo che lei non incontri mai degli uomini come suo padre”. E il papà famoso ha commentato: “La cattiveria non ha limiti, vergognatevi. Vi rispondo anche così: mi auguro che mia figlia non diventi mai come le donne che ha incontrato il padre”. Una vera e propria battaglia social sul suo profilo Instagram, destinato probabilmente a proseguire anche in futuro.

Per completezza di notizia bisogna comunque dire che non sono mancati affatto anche i complimenti alla bambina di Armando Incarnato: “Che bella che è”, “Ma è meravigliosa”, “Bellissime e sagge parole”, “Come ti somiglia”. Altri ancora hanno scritto: “Ha il tuo taglio degli occhi, siete bellissimi”, “Hai una principessa come figlia”, “Complimenti, è veramente una splendida bambina”.