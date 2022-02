Uomini e Donne, l’ex tronista cambia vita. I più appassionati telespettatori del dating show di Maria De Filippi certamente ricorderanno il suo nome. È stato senza alcun dubbio uno dei tronisti più corteggiati di sempre, ma oggi, dopo l’addio al mondo dello spettacolo e della televisione, la sua vita si è rivolta verso ben diversi orizzonti. Ecco di chi si tratta.

Riflettori accesi su di lui, ovvero su Fernando Vitale. Prima nelle vesti di corteggiatore di Michela Lombardo, poi cone tronista con un seguito di ammiratrici che gli hanno permesso di scrivere il suo nome nella storia del programma. Ma come talvolta accade, le scelte della vita possono portare ben lontano dalla luce dei riflettori.

Un successo su cui molti avrebbero scommesso, eppure Fernando Vitale, napoletano dallo sguardo profondo, ha deciso di rivogere altrove i propri interessi. Nessuna corteggiatrice è stata in grado di conquistare il suo cuore, motivo che avrebbe dunque spinto l’ex tronista a ringraziare e lasciare il suo trono. Questo non significa, però, che non abbia incontrato l’anima gemella.





Infatti nel 2017 Simona Cerchia lo rende padre Carol e l’ex tronista, oltre a decidere di allargare famiglia, non ha fatto altro che proseguire in una delle sue più grandi passioni, la musica. Infatti Fernando ha scelto di diventare un affermato deejay. E come sappiamo, nella sua vita, si è sempre messo in gioco. Prima di diventare tronista, Fernando ha lavorato anche come bagnino, poi barman, come spogliarellista e come massaggiatore sportivo.

Nel 2016 ha infatti prodotto anche due brani che rimandano ai cocktail e la sua ultima apparizione in tv è avvenuta quando è stato ‘vittima’ di uno scherzo de Le Iene. Per seguire la sua vita, non occorre fare altro che sbirciare il suo profilo Instagram.