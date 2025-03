A Uomini e Donne Tina Cipollari continua ad essere la protagonista assoluta ed indiscussa. Se il suo trono stenta a decollare, con critiche piovute da più parti (le maggiori sono legate al fatto che nessuno crede fino in fondo all’autenticità del percorso), Tina sa comunque come farsi notare. Nel corso della puntata di oggi ne ha dato un altro esempio, vittima, neanche a dirlo, Gemma Galgani.

>>“Un messaggio per Tommaso”. Grande Fratello, è quello che lui e il pubblico aspettavano da tempo: cosa succede ora

Che cosa è successo? Mentre le dame si preparavano alla sfilata dal tema “Rimarrai a bocca aperta”, Tina si è acquattata dietro le quinte con in mano un secchio pieno d’acqua. L’opinionista si è nascosta tra le dame per raggiungere ovviamente Gemma Galgani, ma in pochi si sono accorti della sua presenza.





Uomini e Donne, Tina fa un gavettone a Gemma Galgani

E così, all’improvviso, ha tirato una secchiata d’acqua in testa alla dama che non se l’aspettava. Gemma è rimasta di sasso, mentre intorno a lei in tanti sono scoppiati a ridere. Sui social, tuttavia, non tutti hanno avuto questa reazione, il gesto di Tina è stato infatti in larga parte stigmatizzato. Si legge sulla pagine Instagram ufficiale di UeD.

“Che tristezza il gesto ripetuto di Tina, tanta cattiveria e cafonaggine andrebbero punite, non si può lasciare a Tina la possibilità di fare tutto quello che vuole”. E ancora: “In un mondo dove si combatte il bullismo o per lo meno si cerca di combatterlo Tina ci rema contro! Complimenti per il bellissimo esempio”.

“Continuo a credere che non c’è nulla da ridere, che è un esempio di bullismo e maleducazione, che mi spiace che Maria non intervenga bloccando la cafonaggine di Tina, che esagera e poi fa passare tutto, compreso il suo trono, per uno scherzo….ma non si può sempre scherzare!!” . Ma c’è anche chi ci scherza sopra. “Ahahahah chi la fa’ l’aspetti…per tutti gli anni che la stiamo sopportando Gemma questo gesto mi pare il minimo”.