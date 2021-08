‘Uomini e Donne’ sta per ricominciare. Manca davvero poco per la messa in onda delle nuove puntate della nuova stagione televisiva su Canale 5. A partire dal 23 agosto i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi riprenderà con le registrazioni, quindi le vacanze sono ormai terminate. E sono spuntate fuori finalmente notizie praticamente certe su Tina Cipollari e Gianni Sperti. Si è parlato tanto di loro e ora siamo arrivati ad un punto conclusivo della vicenda che li coinvolge.

Intanto, la vamp si è infuriata nei giorni scorsi per le parole dell’ex fidanzata dell’ex marito Kikò Nalli, Ambra Lombardo. Questo quanto rivelato da ‘Nuovo’ e dall’amico di Tina Cipollari: “Ambra, la ex di suo marito, spezza gli equilibri in famiglia. Certe parole possono mandare in crisi anche gli equilibri con Vincenzo. Se io fossi in Ambra starei molto lontana da Tina”. Quindi, ormai avrebbe raggiunto il limite della sua pazienza e sarebbe pronta a sbottare da un momento all’altro, se succedesse altro.

Sono state innumerevoli le indiscrezioni sul conto di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La voce più negativa ha fatto riferimento alle presunte dimissioni, pronte ad essere presentate da entrambi ai vertici della trasmissione. Adesso il sito ‘Blasting News’ è riuscito a contattare persone vicine ai due opinionisti e al programma e ad apprendere quale sia la verità dei fatti. Ormai non ci sono più dubbi e con queste precisazioni si dovrebbe chiudere definitivamente il caso.





Le fonti contattate dal sito hanno dunque riferito che sia Tina Cipollari che Gianni Sperti non avranno ripercussioni, quindi sono stati confermati a ‘Uomini e Donne’. Anzi, c’è di più, l’ipotesi che i due non venissero riconfermati non è mai stata presa in esame. I rumors circolati in queste settimane non avrebbero quindi avuto alcun fondamento. Smentita definitivamente anche la possibilità che la dama Gemma Galgani possa essere esclusa dal parterre. Anche lei siederà al suo posto come sempre.

Gianni Sperti ha sorpreso tutti circa un mese fa. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per spogliarsi e mostrare integralmente a tutti il suo lato B. E ovviamente tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta e non hanno potuto fare altro che congratularsi con lui per un sedere incredibilmente perfetto e decisamente di marmo. Una forma fisica impeccabile quella dell’opinionista di ‘UeD’, che ha fatto impazzire i suoi ammiratori.