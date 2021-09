Momenti di grande tensione a ‘Uomini e Donne’ nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 27 settembre su Canale 5. Si è verificato un episodio quasi inedito, che ha costretto gli autori a prendere una decisione drastica, ovvero la censura. Uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi si è lasciato andare ad un’affermazione decisamente molto grave e per questa ragione si è dovuti ricorrere all’eliminazione dell’audio, proprio per evitare che da casa si sentisse.

Intanto, Ida Platano è rimasta delusa dal fatto che Marcello si sia addormentato. Lui ci è rimasto molto male ed è arrivato alle lacrime, così Maria De Filippi lo ha difeso, affermando: “Sembri una persona che, premettendo che non conosco il tuo vissuto, è arrivata abbastanza al limite nella sua vita e alla minima occasione esplode, sembri stanco. Ida, su un uomo che si addormenta al tavolo dovresti riderci su”. Ma non è stato questo l’episodio più clamoroso del primo appuntamento settimanale.

Durante la puntata di ‘Uomini e Donne’, Stefano Pastore si è litigato in maniera furiosa con Angela Paone e ha fatto un’affermazione molto negativa sulla dama. In studio si sono infuriati proprio tutti e in particolare Gianni Sperti. Commentando l’accaduto, Gianni Sperti ha esclamato davanti alle telecamere: “Sei volgare, Stefano te lo anticipo. Non ti permettere mai più di dire frasi di questo tipo. Ti sto avvisando prima”. Furibonda anche Tina Cipollari, concorde con il collega dopo il fattaccio.





Dopo Gianni Sperti si è arrabbiata dunque anche la Cipollari: “Ma ti rendi conto? Questa è una vergogna”. E Angela Paone ha concluso, dicendo: “Imparate nella vita che quattro minuti di popolarità per ingelosire chi o che cosa come hai fatto tu. Andate a sminuire una donna, impara a vivere”. E Maria De Filippi ha chiuso qui l’accesa discussione: “Adesso basta”. Una vera e propria bagarre in studio, che nessuno si attendeva. E Stefano dovrà fare attenzione la prossima volta per evitare altre censure.

Stando a quanto riportato dal ‘Vicolo delle News’, Andrea e Ciprian si sarebbero scambiati tanti altri messaggi dopo l’ultima puntata, fino ad arrivare desiderosi di vedersi in esterna. Una volta tornati in studio avrebbero ammesso di essersi baciati e di sentirsi sempre più vicini. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutti, tranne che di Gianni Sperti. Dunque, grande gioia per la tronista.