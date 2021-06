Neppure una settimana dalla chiusura della stagione di Uomini e Donne he già iniziano a volare in nomi dei protagonisti del prossimo anno. Alcuni indicati dalla produzione, altri che non vedono l’ora di partecipare al dating di Maria De Filippi che riparte dai suoi personaggi storici, a cominciare da Gemma Galgani. Gemma che sembrava prossima all’addio. Pettegolezzo di cui si è parlato molto e sul quale ha fatto chiarezza Gianni Sperti. L’opinionista ha confessato di immaginare Uomini e Donne a con la presenza di Gemma per i prossimi dieci anni.



Gemma presa di mira sia da Maria De Filippi che da Tina. Tutto era successo dopo che la dama aveva concesso un ballo ad Aldo, il cavaliere che l’aveva rifiutata. “Gemma scusa se faccio questa domanda ma perché hai riballato con Aldo?”, aveva detto Maria. Gemma Galgani aveva replicato di averlo fatto per assecondare una richiesta dell’uomo: “Mi ha detto che il primo ballo che ha fatto quando è venuto qui è stato con me e quindi ha voluto fare anche l’ultimo ballo (l’edizione si sta per concludere, ndr). Non c’è nessun altro motivo all’infuori di questo”.



La sua risposta non aveva convinto la padrona di casa di Uomini e Donne: “Quando vi ho visto ballare insieme dopo quello che vi siete detti, mi ero un po’ stupita”. Gemma Galgani aveva riconosciuto di essere incoerente. Non meno tenera era stata Tina Cipollari che l’aveva accusata di essere l’amante del proprietario del teatro dove lavorava.







“Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma se il trono over di Uomini e Donne è tutto di marca Galgani, al trono classico c’è qualcuno che vorrebbe tornare è l’ex corteggiatore di Samanta Curcio Bohdan Beyba.



“Mi piacerebbe moltissimo essere il nuovo tronista di Uomini e Donne – ha confessato – Sono sincero, ho legato tantissimo con lo staff, sono single e non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, anche se credo che per come sono fatto io abbastanza introverso gli altri avrebbero difficoltà nel capirmi, poi chissà può darsi che invertendo i ruoli io mi apra un po’ di più, non saprei“.