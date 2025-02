“Non immaginavo sarebbe successo…”. Uomini e Donne: Barbara De Santi, la vita è cambiata per sempre

Barbara De Santi ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Ruggiero, per lui ha scritto parole dolcissime. Su instagram ha scritto “Non immaginavo che la mia vita sarebbe cambiata dopo pochi minuti” con in sottofondo la canzone di Giorgia, La cura per me. A fare una breve biografia di Ruggiero D’Andrea è Blasting News, che scrive: “Ruggiero D’Andrea è nato il 1° novembre 1968 sotto il segno dello Scorpione”.

“Il protagonista del dating show vive a Taranto, ha 56 anni ed è uno chef. Già nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere ha parlato della sua passione per la cucina, avendo espressamente chiesto allo staff di Maria De Filippi la possibilità di avere un alloggio provvisto di cucina per dilettarsi ai fornelli anche in trasferta”.





Uomini e Donne, Barbara De Santi dedica per Ruggiero

E ancora: “Ruggiero ha tre figlie e si è dedicato alla ristorazione, avendo gestito diversi locali in passato. Inoltre, D’Andrea è anche un venditore di auto e moto”. Per Barbara è stato un colpo di fulmine. Oggi ha 54 anni e il suo ritorno nel dating show è storia recente perchè per un lungo periodo si è ritirata nella sua Desenzano del Garda, stanca di frequentazioni finite male.

Tra i primi amori nati nel salottino Mediaset, Barbara ha una relazione con Davide Maggio, cavaliere con il quale decide di uscire dal programma ma, tempo qualche uscita e la dama è tornata a sedere nel parterre femminile del Trono over.

Il cavaliere ammentava che Barbara fuori dal programma non aveva mai smesso di essere un personaggio televisivo, mentre lei aveva raccontato di essere rimasta con un cerino in mano nel momento in cui intendeva concretizzare il loro amore andando a vivere insieme mentre Davide si era tirato indietro.