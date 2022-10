Armando Incarnato ha voglia di innamorarsi, il discusso cavaliere di Uomini e Donne ha messo nel mirino la bellissima Monica, corteggiatrice del trono classico. Tra i due quasi 20 anni di differenza: Armando infatti ha 45 anni, e lei 28. Le intenzioni di Armando sono state chiarissime durante la puntata di oggi quando ha fatto recapitare un messaggio per Monica dietro le quinte e le chiede di potersi conoscere meglio. Per ora nessuna risposta e forse neppure ci sarà visto che Monica sembra intenzionata a lasciare Uomini e Donne dopo pochissimo tempo.



Tutto è successo dopo che la regia ha mandato un filmato in cui il tronista Federico ha baciato in esterna Noemi. Interrogata su cosa ne pensasse non ha avuto peli sulla lingua: “Ho forti dubbi sul suo interesse nei miei confronti – ha spiegato la ventottenne con la voce rotta dall’emozione – Sono stata l’unica a dichiararsi già alla seconda puntata e ho cercato di trasmettere dei valori che per me è fondamentale portare avanti, però sto capendo che non gli interesso”.

Poi ha aggiunto: “Queste cose (il bacio) preferisco continuare a vederle da casa, dove sono sicuramente più comoda. Ho delle esigenze diverse e in questo momento esigo un uomo accanto, non un ragazzino. Mi sono concentrata su di te, ho fatto qualsiasi cosa per conoscerti e capirti. Ma tu niente, il vuoto più totale e mentalmente non mi sei arrivato”.



Monica ha così lasciato lo studio davanti ad un Gianni Sperti impietrito (e furioso) con Federico immobile e accusato di aver finto un minimo interesse per lei. E solo dopo l’ennesimo invito da parte di Maria De Filippi, il ragazzo riesce ad ammettere: “Mi piace fisicamente, ma evidentemente non siamo compatibili e anche lei non mi è arrivata”. Ora c’è da capire cosa succederà.



Armando Incarnato ci spera ma la strada è tutta in salita. Scriva un’utente: “Mi sembra di rivedere il solito copione dell’anno scorso con una corteggiatrice di Matteo Ranieri…Armando disse che lo faceva x Matteo x vedere se lei ci stavo. Cmq detto tt qs Armando è il solito Rompipalle e che parla parla parla tanto come se vuole avere ragione x forza vuole farsi vedere che è più forte di tutti nel parlare ma in realtà è un testa di ca//o!!! Mia opinione”.

