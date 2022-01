Uomini e Donne nel caos. Solo ieri era uscita la notizia di pesanti rivelazioni sulla corteggiatrice Eleonora D. Era stata Maria De Filippi a dirlo. Nel dettaglio alcune amiche avevano informato la relazione di come la ragazza avesse una serie di frequentazioni fuori dal dating. Niente di più falso ha spiegato lei, anche se il dubbio resta. E ora sono in tanti a parlare e fare ipotesi su quanto sia opportuna la sua permanenza in studio. Intanto un altro caso è scoppiato.



A Uomini e Donne Armando Incarnato è ai ferri cortissimi con Matteo Ranieri. Secondo gli aggiornamenti svelati dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, i due si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che Armando ha cercato con Denise Giulia Mingiano. Un atteggiamento che avrebbe dato molto fastidio a Matteo che non avrebbe lesinato sulle parole attaccando il cavaliere napoletano anche se Denise non ha manifestato alcun interesse nei confronti di Armando .



Nel frattempo, Matteo Ranieri ha avuto comunque un chiarimento con Denise ed è uscito in esterna con Federica Aversano. Dunque, sembra proprio che ormai tra il tronista e Incarnato non corra più buon sangue e gli scontri con il tempo potrebbero anche farsi molto più accesi. Non è la prima volta, da quando Trono Classico e Trono Over sono uniti, che Armando cerca un approccio con una corteggiatrice di Uomini e Donne.







Intanto ieri un’altra dama storica di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime. Nella puntata di ieri Ida Platano è ritornata a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri e si è commossa moltissimo“. Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”.



Ma Tina è esplosa di rabbia: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, avete ancora il cuore delle quindicenni. Sei una donna matura e dovresti andare oltre, stavano sempre a litigare Ida e Riccardo. Non è stato un rapporto sereno, scappava e lei lo rincorreva e tu questo lo chiami grande amore?