Armando Incarnato e Diego Tavani ai ferri corti. A quanto riportano le ultime anticipazioni sarebbe nelle ultime puntate la situazione tra i due cavalieri sarebbe esplosa. Durante lo scontro si sono alzati in piedi, Diego e Armando sono venuti muso a muso e sono dovuti intervenire Luca e un’altra persona per allontanarli. Pare fossero davvero furiosi. Inutile dire che è molto probabile che la scena venga tagliata e che non vada in onda. Ma è normale che il pubblico si chieda fino a che punto Maria e la redazione permetteranno ad Armando di comportarsi in questo modo.



Nei giorni scorsi Armando aveva avuto già una pesante lite con il cavaliere Biagio Di Maro, uno dei più chiacchierati del programma. Il motivo? Nel corso delle riprese di giovedì 3 febbraio, Biagio aveva chiesto di potere ascoltare un brano di un cantante napoletano. Una richiesta sporca. Sei stato pagato per sponsorizzare questa canzone”. Questa affermazione lo avrebbe fatto infuriare e dalle parole in un attimo si è quasi passati ai fatti.



Stavolta a far scattare Armando Incarnato è bastato molto meno. A quanto riporta il Vicolo delle News infatti tutto è partito da una foto che Diego si era scattato con un uomo, che si era presentato come amico di Armando, all’interno di un centro commerciali. Inizialmente Diego aveva detto no poi, per cortesia, sia era lasciato coinvolgere. Una mancanza di rispetto per il cavaliere napoletano.







Secondo Armando Incarnato Diego avrebbe dovuto rifiutare di fare il video a quel signore perché è amico suo. Un motivo piuttosto assurdo mentre Diego continua a corteggiare, senza troppa fortuna, Ida Platano, “Diego continua nel tentativo di tornare con Ida e lo fa ogni volta che arriva un corteggiatore per lei. Io credo che lui ci tenga realmente, al di là di qualsiasi sbaglio possa aver commesso”.



E ancora: “A lei non è mai interessato, così come non è interessata ad Alessandro. C’è solo Riccardo nella sua mente”. Contriariamente a quanto scrive questo utente sembra che l’interesse per Alessandro sia reale. Dopo l’esterna Ida aveva detto: “Per noi è stata una bella serata, lui mi piace e mi fa sorridere”. Subito è intervenuto anche il cavaliere Alessandro: “Ci siamo anche avvicinati”. E lei ha immediatamente ammesso, con il sorriso sulle labbra: “Sì, ci siamo baciati”.