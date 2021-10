Ancora durissime critiche per Armando Incarnato a ‘Uomini e Donne’. Il cavaliere è stato nuovamente preso di mira, dopo l’ultima puntata, andata in onda giovedì 14 ottobre su Canale 5. Non è ovviamente la prima volta che viene criticato aspramente per i suoi comportamenti o comunque per altro che lo riguarda direttamente. E sicuramente anche stavolta replicherà agli hater, come fatto recentemente. Una guerra social che sembra destinata a proseguire probabilmente ancora a lungo.

Una settimana fa ha preso una decisione netta e improvvisa, infatti si è alzato dal parterre di ‘Uomini e Donne’ e ha abbandonato lo studio tra lo stupore di tutti. Ha affermato, rivolgendosi anche a Gianni Sperti: “Mi dà fastidio questa situazione. Non riesci a capire che sono quattro puntate che lui parla di me?”. Ma l’opinionista della trasmissione di Canale 5 non è affatto venuto incontro al cavaliere, anzi, lo ha accusato di essere artefice di una vera e propria sceneggiata davanti a tutti.

Si è parlato a lungo in questo appuntamento di ‘UeD’ delle vicende legate alla dama Gemma Galgani e alla tronista Andrea Nicole. Ma è quando è stato inquadrato dalle telecamere Armando Incarnato che il pubblico è esploso con commenti su Twitter e non solo. Lo hanno guardato attentamente e si sono accorti nuovamente del suo look stravolto. Ma, come già successo nell’ultimo periodo, anche questa volta questo cambiamento del suo aspetto non ha trovato assolutamente consensi.





In quest’ultima occasione Armando Incarnato ha abbandonato la piega liscia ed ha proposto dei capelli mossi e ha anche fatto vedere un baffo in bella vista. E gli utenti hanno espresso il proprio no a questo outfit: “Ma come fa a presentarsi in questa maniera? Look orribili da inizio stagione, fa uso di specchi o sa solo intromettersi in ogni relazione al di fuori di se stesso?”, “Ufficiale, Armando entra nel cast di Narcos”, “Armando si concia così chiaramente per attirare tutte le attenzioni su di sé”.

E non è finita qui perché Armando Incarnato ha anche dovuto leggere un altro messaggio di tenore negativo: “Armando sempre peggio con i capelli. La sua è una escalation verso il cattivo gusto”. Risponderà nuovamente duramente a questi odiatori della rete? Presumibilmente sì, infatti già qualche giorno fa aveva criticato pesantemente coloro che lo avevano preso di mira. Vedremo stavolta cosa dirà a questa gente.