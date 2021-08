L’estate sta finendo e Uomini e Donne riparte. No, la canzone non faceva proprio così ma il senso più o meno è quello. È stata infatti registrata la prima puntata della nuova stagione e immancabili, sono arrivate a distanza di qualche ora le prime indiscrezioni. Il Trono Classico è in fase di decollo, per cui inutile aspettarsi racconti dettagliati sulle esterne o sulle prime dinamiche.

Da quello che si vocifera, i tronisti di Uomini e Donne stanno facendo le loro prime esterne e sebbene si inizino a evidenziare le prime simpatie è troppo presto per parlare di possibili coppie. Nicole, Roberta, Joele e Matteo si stanno ancora ambientando nel programma, ma pare che qualcosina inizia a muoversi già. Non ci sono ancora le tensioni che tengono vivo il Trono Classico, sia fra tronisti sia fra loro e i corteggiatori, naturalmente. Ma da quello che si sa, Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian. E già è uno scoop.

Ma non è finita perché Roberta ha chattato con un corteggiatore, poi però ha portato di nuovo in esterna un ragazzo con cui era già uscita. Joele e Matteo hanno iniziato subito a contendersi le ragazze di Uomini e Donne: sono usciti con la stessa corteggiatrice. Lei per pare avere già le idee chiare, perché sebbene sia stata bene con entrambi ha ammesso di aver preferito l’alchimia con Matteo, ha dichiarato.





Neanche a dirlo, ad accendere lo studio ci ha pensato come sempre il Trono Over di Uomini e Donne. Vuoi perché alcuni sono veterani e altri sono tornati dalla passata stagione, fatto sta che con gli Over non ci si annoia mai. Protagonisti assoluti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ormai prontissimi a non farne passare una soprattutto ai loro acerrimi nemici: Gemma Galgani per una, Armando Incarnato per l’altro. Le anticipazioni sugli Over di Uomini e Donne hanno svelato infatti che ci sono stati scontri tra Gianni e Armando.

Insomma, a Uomini e Donne tutto torna a dove avevamo lasciato: anche tra Gemma e Tina non sono mancati i siparietti e in tutto ciò Biagio non è rimasto a guardare. Il Cavaliere è ormai certezza quando si parla di litigi e discussioni in studio: anche nella registrazione di ieri ne ha avuti, infatti. Ma ci sono anche buone notizie sul Trono Over: Ida pare sia rimasta molto colpita da un corteggiatore arrivato in studio per lei nella scorsa registrazione. Interessante!