Andrea Cerioli, l’ex tronista di Uomini e Donne, e la compagna sono in attesa del loro primo figlio ma non tutto sembra andare come dovrebbe. A dare l’annuncio è lei, Arianna Cirrincione, quando mancano pochi giorni ad un momento importante: il primo settembre, infatti, scopriranno il sesso del bambino. Andrea a Arianna sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo: i due si sono conosciuti nel 2019 e proprio recentemente hanno festeggiato quattro anni di fidanzamento.

>“In ospedale dopo un gelato”. Paura per un bimbo, è ricoverato in gravi condizioni: la diagnosi choc dei medici

La loro convivenza è iniziata nel 2020 e sembra resistere a qualsiasi urto. Per Andrea, poi, la paternità è stata quasi un’esigenza. Come scritto da Biccy, due anni fa lui disse all’Isola dei Famosi: “Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone”.





UeD, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ansia per il parto

“Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”. Forse per questo a differenza di Arianna lui sta vivendo questo momento in maniera diversa. Sui social racconta come Andrea non stia vivendo bene questo periodo, per colpa dell’ansia. “A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto bene”.

E Ancora: Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un’ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”. Arianna ha poi raccontato come: “Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare”.

“Poi anche per il nome: non siamo d’accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi”. Di certo per Andrea e Arianna sarà la sfida più impegnativa degli ultimi anni. In confronto l’Isola dei Famosi gli sembrerà una passeggiata.