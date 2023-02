A UnoMattina, si è parlato di Apocalisse. Già, proprio così, il conduttore Massimiliano Ossini ha trattato con alcuni ospiti di un tema a dir poco importante, ovvero la fine del mondo. È stata una puntata particolare (VIDEO) quella andata in onda su Rai1 stamattina, venerdì 3 febbraio. Alcuni giorni fa, precisamente il 24 gennaio, è avvenuto un fatto mai verificatosi prima. Per chi non lo sapesse esiste l’orologio dell’Apocalisse, un’iniziativa nata nel 1947 a seguito dell’esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 2 anni prima.

Proprio quell’anno gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) idearono l’orologio dell’Apocalisse, ovvero un dispositivo simbolico che ha lo scopo di predire quanto siamo vicini al collasso della civiltà. Per gli studiosi quando l’orologio segnerà la mezzanotte il mondo affronterà una catastrofe globale. Ebbene le lancette non erano mai arrivate prima così vicine alla mezzanotte e Massimiliano Ossini ha affrontato l’argomento con alcuni esperti.

Le lancette dell’orologio dell’Apocalisse vicine alla mezzanotte

Da tempo si parla di catastrofi naturali che potrebbero avere conseguenze nefaste sugli esseri umani. Ma forse il pericolo maggiore dell’uomo è l’uomo stesso. Con la guerra tra Russia e Ucraina il rischio di una guerra nucleare è più concreto che mai e così le lancette sono arrivate a 90 secondi alla mezzanotte. Massimiliano Ossini a UnoMattina ha chiesto al suo ospite: “Ci siamo un po’ spaventati, perchè 90 secondi sono pochissimi, ma che cosa significa esattamente?”.

Gli ha risposto il professor Andrea Margelletti dopo che in studio un inquietane ticchettio di lancette ha riempito i momenti di silenzio: “È fortemente inquietante questo ticchettio. 90 secondi possono essere pochissimi ma anche una vita intera”. Poi il professore ha aggiunto: “L’orologio è una sorta di campanello d’allarme inventato da scienziati molto autorevoli i quali valutano una serie di variabili e calcolano la vicinanza alla mezzanotte, quindi al momento buio, in cui l’umanità non ha più scampo rispetto all’olocausto nucleare”.

Nel corso degli anni le lancette non hanno mai raggiunto la mezzanotte e va detto che l’orologio può anche tornare indietro. Nel 1991, ad esempio, dopo che Usa e Unione Sovietica avevano firmato un accordo per la riduzione degli armamenti nucleari, l’orologio segnava 17 minuti alla mezzanotte. Negli ultimi tempi, però, le lancette sono avanzate fino ad arrivare appunto a 90 secondi all’ora fatidica lo scorso 24 gennaio.

Il filosofo della scienza Telmo Pievani ha inoltre spiegato che negli ultimi anni l’orologio dell’Apocalisse tiene conto non solo della minaccia nucleare, ma anche di altri possibili eventi catastrofici. Si parla anche di cambiamento climatico “che genera instabilità e conflitti” o nuove tecnologie come le armi biologiche. L’orologio dell’Apocalisse, ha ricordato Pievani “è un simbolo, una metafora per sensibilizzare, per dirci stiamo attenti ai rischi che corriamo. Quest’anno, il 2023, è un record negativo perché non eravamo mai stati così vicini alla mezzanotte, nemmeno durante la crisi di cuba o negli anni ’50 con la proliferazioni delle armi nucleari”.

