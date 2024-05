Sono giornate piene di felicità sul fronte famigliare per Luca Argentero che come abbiamo visto è volato alle Maldive per celebrare le nozze con sua moglie, la collega attrice Cristina Marino. Nozze bis visto che la coppia più bella della tv italiana si era sposata regolarmente già due anni fa. Festa che però è stata in parte rovinata. Poco fa Argentero ha pubblicato un video per comunicare ai propri fan un episodio spiacevole in cui suo malgrado si è visto coinvolto.

Luca Argentero è sicuramente uno dei volti più amati dal pubblico. L’ultima stagione della serie “Doc- Nelle tue mani” su Rai 1 in cui interpreta il ruolo del dottor Fanti ha fatto registrare numeri altissimi in termini di ascolti. E per l’attore si annunciano gil nuovi progetti. Poco fa ha pubblicato una storia su Instagram in cui avverte i suoi fan di essere vittima di una truffa.

“Fate attenzione, sta accadendo questo”. La comunicazione di Luca Argentero ai fan

Argentero ha rivelato che ci sono persone che sfruttano il suo nome per mettere a segno truffe ai danni dei suoi fan. “Breve storia triste: mi sono arrivate tantissime segnalazioni di fantomatici social media manager che poi invitano a interazioni , chiedono denaro. Vi riposto qua dietro qualche schermate ricevuta che ci arrivano da parte di persone che ahimè ci cascano, lasciano dei soldi”.

Argentero mette in guardia tutti: “Diffidate da qualsiasi contenuto che viene proposto a mio nome, a meno che non venga da profilo verificato. Non credete a nessuno che vi contatta al di fuori dei canali ufficiali, non credete ai contatti che vi chiedono del denaro soprattutto da parte mia. È molto logico, soprattutto semplice, ma paradossalmente c’è chi ci crede e butta via dei soldi”. Poi lo sfogo contro i truffatori: “È un vero peccato che ci sono ancora in giro stron*i che vanno in giro ad approfittarsi della buna fede delle persone, di un fan autentico disposto a pagare pur di ottenere qualcosa, ma non funziona così”.

Argentero pur non responsabile di quello che è successo, esprime vicinanza alle persone che potrebbero essere state raggirate: “Mi dispiace molto, vi chiedo scusa anche se non ho responsabilità e colpa mi dispiace che esistano queste truffe fate attenzione”.

Si tratta del secondo vip che tempi recenti denunciano di essere vittima di truffe via social. Nei mesi scorsi un episodio simile era capitato anche a Fabio Fazio, anche lui con un video decisi di mettere in guardia il pubblico.