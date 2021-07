“Un nuovo arrivo”. Un posto al sole, grande novità per la soap: ci sarà anche lui

Grandissima novità per ‘Un posto al sole’, la soap opera che va in onda su Rai 3. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di una brutta notizia per i telespettatori, visto che dovranno rinunciare per un po’ al programma a causa della pausa estiva. Dal 9 al 20 agosto non saranno in onda le puntate e il pubblico dovrà necessariamente farsene una ragione. Ha reagito malamente, ma è una cosa inevitabile che accade praticamente ogni anno. Ma ora è arrivata una bellissima novità.

Per rivedere poi le avventure dei protagonisti occorrerà attendere lunedì 23 agosto. Quindi, bisognerà pazientare un po’ e poi le vicende che si tengono a Palazzo Palladini potranno riprendere in maniera ufficiale e definitiva. Ora però è stata ufficializzata una new entry, che terrà compagnia a tutti. Un nuovo personaggio sta per irrompere nella soap opera italiana e c’è grande curiosità per capire che tipo di impatto avrà. Non sarà semplice per lui essere all’altezza, ma le premesse sono più che buone.

Ad ‘Un posto al sole’ ci saranno i ritorni dei personaggi di Adele e Susanna, ma non è questa la grande novità. Infatti, è un uomo ad aver catturato tutta l’attenzione. Un nuovo attore emergente è pronto al grande salto e sono usciti fuori i primi rumor su ciò che farà nella soap opera. Non sono apparsi tutti i dettagli in merito, ma qualcosa è stata riferita da alcune fonti. E in tanti sono certi che questo personaggio potrebbe sorprendere in positivo. Vediamo dunque chi vedremo prossimamente.





Ad irrompere a ‘Un posto al sole’ sarà l’attore pugliese Mauro Racanati, che impersonerà un ruolo non ancora definito nei particolari, ma si sa finora che dovrebbe lavorare in ambito ospedaliero. Dovrebbe comunque essere un personaggio di rilievo e non una comparsa. Resta da comprendere se sarà un dottore oppure un paziente e quindi occorrerà aspettare prima di conoscere tutto. L’attore è pronto dunque a stupire tutti e il pubblico attende con trepidazione questo ingresso importante.

Marina Crialesi si è fatta apprezzare e conoscere dal pubblico italiano nel ruolo di Beatrice Lucenti nella fiction di Rai 3 “Un posto al sole”. La sua carriera nel mondo della recitazione si avvia proprio nel capoluogo lombardo, dove Marina persevera nella sua scalata verso il successo. Poi, nella sua vita, il grande amore per Nicolò Zenga. E c’è stato l’annuncio tanto atteso del loro matrimonio, che ha fatto sciogliere i fan.