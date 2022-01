“Non torna più”. Un posto al sole perde un pezzo da novanta: l’addio ora è ufficiale

Brutta botta per i telespettatori di ‘Un posto al sole’. Uno dei protagonisti della storica soap opera in onda sulla Rai ha deciso di dire addio e di andarsene quindi per sempre. Una grave perdita per la serie televisiva, che dovrà necessariamente assorbire quanto prima questo durissimo colpo. Il diretto interessato ha confermato la notizia sul social network Instagram e poi l’amica e collega Antonella Prisco ha scritto un altro messaggio, nel quale ha voluto salutare questo suo abbandono.

‘Un posto al sole’ aveva invece ricevuto una splendida notizia qualche giorno fa. Samuele Cavallo è infatti diventato papà della piccola Isabel. Nativo di Fasano, in provincia di Brindisi (Puglia), l’11 gennaio 1988, Samuele Cavallo è nel cast di un posto al sole dal 2019. Uno dei suoi più grandi sogni è quello di partecipare al Festival di Sanremo. La sua carriera è decisamente eclettica, dal momento che è anche un ballerino, musicista e cantautore. Ma ora veniamo al doloroso addio televisivo.

L’attore de ‘Un posto al sole’ che ha deciso di abdicare ha pubblicato una serie di fotografie sul noto social network e ha postato questa scritta: “Ciao ciao grazie”. La Prisco ha invece aggiunto: “Spero che sia solo un arrivederci. Buon viaggio Vittorio. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare. Che non c’è niente di più vero di un miraggio”. Ovviamente è stata citata una famosissima canzone del cantante Cesare Cremonini, che tra l’altro vedremo come ospite a Sanremo 2022.





Ad aver lasciato ‘Un posto al sole’ l’attore Amato D’Auria, che interpretava il personaggio Vittorio Del Bue, che è stato cancellato con la sua partenza nella soap opera in Norvegia, precisamente nella capitale Oslo. Lui è un giovane attore, infatti è nato nel 1999 a Castellammare di Stabia, anche se vive in un altro paese napoletano, ovvero Sant’Antonio Abate. Uno dei suoi più grandi obiettivi da raggiungere è quello di essere uno stand up comedian come ha fatto il regista Woody Allen.

Sotto il post di Amato D’Auria queste le reazioni principali dei suoi follower: “La tua partenza mi spezza il cuore, sei uno dei migliori e spero che tu possa tornare”, “Vai Amato, spacca tutto, ti seguiremo ovunque andrai”, “Vittorio, la tua partenza mi ha commosso”, “Torna presto, per favore”, “Il mio preferito, non puoi farci questo, speriamo che ritornerai molto presto”.