Si filmava mentre violentava e torturava cani in un container che chiamava la sua “stanza delle torture”, poi ha condiviso il filmato online. L’uomo, esperto di animali e protagonista anche in tv di documentari e trasmissioni, ha iniziato i suoi abusi nel 2014 e ha torturato e violentato più di 42 cani che chiamava “fott*** giocattoli” all’interno di un container dotato di telecamere fino al suo arresto.

Lo zoologo, sposato e con figli, ha nascosto per anni alla moglie Erin la sua doppia vita. L’uomo ha iniziato ad abusare sessualmente dei suoi pastori svizzeri, Ursa e Bolt, nel 2014 e ha continuato a farlo per quasi un decennio, ha spiegato ieri il tribunale che lo ha condannato di oltre 40 capi di imputazione di crudeltà sugli animali e di accesso a materiale pedopornografico presso la Corte Suprema del Territorio del Nord.

Adam Britton, violenta cani e pubblica i video online

Secondo questi documenti Adam Britton, 51 anni, cresciuto nello Yorkshire occidentale prima di trasferirsi in Australia, si sarebbe vantato online di come avrebbe attirato i proprietari per affidargli la custodia dei loro animali domestici. Britton, accademico della Charles Darwin University nel nord dell’Australia che ha collaborato anche con David Attenborough, divulgatore scientifico e naturalista britannico, ha pubblicato l’orribile filmato dell’abuso sul suo canale Telegram con lo pseudonimo di “Monster”.

Quaranta animali sono morti per mano di Adam dopo aver subito abusi indicibili, che ha filmato e pubblicato online. In un messaggio agghiacciante su Telegram, Adam ha parlato dei suoi impulsi a uno sconosciuto: “L’avevo represso. Negli ultimi anni l’ho lasciato uscire di nuovo, e ora non riesco a fermarmi. Non voglio”. L’account Telegram di Adam aveva 114 thread in cui descriveva come aveva acquisito gli animali domestici e come ne aveva abusato.

Adam pubblicava regolarmente foto di cani, anche su Flickr, in un album etichettato in modo agghiacciante “solo un promemoria dei pezzi migliori della casa”. Post e foto sui social media hanno rivelato che la moglie di Britton ha persino incontrato il principe Harry quando ha visitato l’Australia nel 2015 e lavorava come ranger.