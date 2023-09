“Finalmente qualcuno che fa un gender reveal normale senza tutte queste mega feste che onestamente hanno davvero stancato! Detto ciò augurissimi”. È infatti un gender reveal molto diverso da quelli a cui ormai siamo abituati. Niente palloncini, mega torte, banchetti infiniti, fuochi d’artificio, ma un gratta e vinci che ha annunciato il sesso del bambino della coppia vip.

“Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile – aveva scritto l’ex volto di Uomini e Donne – È in arrivo un bimbo e siamo pieni di amore e gioia”. Tantissimi i commenti da parte di followers e compagni di avventura a Uomini e Donne, ma non sono mancate le frecciatine di chi le ha fatto notare che sta ripercorrendo la vita del suo famoso ex, anche lui in attesa del secondo figlio.

Nicole Mazzocato incinta di un altro maschio

Nicole Mazzocato incinta del suo secondo figlio svela il sesso del bambino al suo compagno Armando Anastasio con un gratta e vinci. A tavola, dopo una cena con pochi amici, Nicole ha consegnato il biglietto al compagno. “Armando va a fare una passeggiata dopo cena e io gli preparato a tavola una piccola scatola bianca chiusa con un fiocco”, scrive Nicole Mazzocato.

Il calciatore gratta i due biglietti e trova due colori, rosa e blu, poi ancora un altro biglietto, questa volta con il sesso del bimbo che Nicole Mazzocato porta in grembo. Per la coppia vip, già mamma e papà di Paolo, sono in attesa di un altro maschietto. “It’s ……………… È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molto grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore”, ha commentato l’ex volto di Uomini e Donne nel video.

Tra i commenti del video pubblicato sull’account Instagram di Nicole Mazzocato non sono mancate le frecciatine sull’ex fidanzato Fabio Colloricchio, anche lui presto papà di una bimba (la seconda) dalla compagna Violeta Mangriñan, conosciuta durante la partecipazione all’isola dei Famosi spagnola. “È incredibile come la tua vita è quella di Fabio sia così parallela nonostante non state insieme”, “Proprio come Viola e Fabio di nuovo Ahaha”, si legge tra i commenti.