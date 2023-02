Ultimo, dopo il quarto posto a Sanremo arrivano parole improvvise sui social. Un festival che non si era chiuso come avrebbe voluto ma per il quale ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan. “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”, scriveva il giorno dopo sui social.



Social dove, con forza, aveva iniziato a correre la storia di una lite tra lui e Marco Mengoni. A quanto pare non scorrerebbe buon sangue tra lui e il vincitore, Marco Mengoni. Tanto che due esperti di gossip avevano svelato un retroscena che ha aperto la porta a numerose considerazioni con i fan che erano scesi in campo in difesa dei loro beniamini.

Leggi anche: “Quanto sta guadagnando”. Marco Mengoni, i soldi vinti a Sanremo 2023 e il resto: le cifre





Sanremo, l’annuncio di Ultimo: “Non tornerò al Festival”



Secondo le indiscrezioni Ultimo e Marco Mengoni non si sarebbero salutati al Festival di Sanremo. Lo riportava Amedeo Venza durante una diretta di Casa Pipol: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni”. Voce che era stata confermata anche da Gabriele Parpiglia che fa sapere: “Si, anche a me risulta che non ci siano rapporti tra Ultimo e Mengoni”.



Non sono chiari i motivi di questo astio tra i due cantanti. C’è chi ipotizza che Ultimo sia rimasto amareggiato per essere arrivato soltanto quarto visto che sia lui che Marco Mengoni erano dati come favoriti. Una delusione che potrebbe aver influito sulla decisione di Ultimo di dire addio per sempre al Festival di Sanremo. Rispondendo ad alcune domande dei follower Ultimo ha chiarito tutto.



“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.