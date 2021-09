“Sono pronta a piangere”. E a Serena Autieri le lacrime scendono davvero in diretta tv

Ultima puntata di Dedicato, il programma mattutino di Rai1 condotto da Serena Autieri e Gigi Marzullo che ha tenuto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Da lunedì inizierà il palinsesto autunnale, e dalle ore 10 tornerà quindi Eleonora Daniele con il suo collaudato “Storie Italiane”.

Già nell’anteprima del programma, la conduttrice aveva previsto quello che sarebbe successo di lì a poco. “Sono pronta a piangere” aveva dichiarato. In apertura di puntata poi, sono arrivati i primi ringraziamenti a direttore e vicedirettore di Rai1: “Iniziamo ringraziando il direttore Stefano Coletta e il vicedirettore Giovanni Anversa che oggi è qui. È stata un’esperienza per me incredibile, grazie”.

Poi è stata la volta di Gigi Marzullo che ha riconosciuto la bravura e la professionalità di Serena Autieri: Devo dire che gli ascolti ti hanno premiata, hanno premiato tutti, ma l’importante non è il premio degli ascolti, ma il premio degli ascolti con un certo tipo di televisione”. E infatti, per il giornalista, Dedicato ha rappresentato un modo di fare televisione “costumata, che regala armonia, simpatica, quiete”, riconoscendo quindi i meriti a coloro che hanno scelto Serena Autieri come conduttrice.





Alla fine del programma Serena Autieri non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ci sono tanti modi per fare rumore – ha spiegato l’attrice – chi fa rumore occupando lo schermo e io questa fine voglio dedicarla a voi, a voi tutti”. Quindi ha proseguito: “Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, a te che hai perso qualcuno e che dopo le condoglianze e le lacrime sei rimasto da solo ogni giorno, a te che hai 15 anni e che pensi di essere brutta e invece sei semplicemente meravigliosa, a te che ne hai 50 e pensi che non troverai più lavoro, a te che hai paura di andare a letto perché i pensieri parlano troppo nella testa, a te che fai la mamma e lavori, e pensi che da sola non ce la fai da quando lui se ne è andato, a te, proprio a te, voglio dirti che non sei solo che sei amato più di quanto immagini, al punto che tutto ciò che esiste è dedicato, è dedicato a te”.

In suo soccorso è arrivato Gigi Marzullo che le ha regalato un mazzo di fiori. “Nella mia vita ho regalato mazzi di fiori – ha spiegato il volto storico di casa Rai – io ti regalo questo mazzo e c’è una dedica firmata la tua redazione”. Marzullo ha quindi letto la dedica: “Per un’amica speciale che ci ha accompagnato tutta l’estate, che ci ha fatto cantare ogni giorno, che si è spesso commossa e che ci ha fatto commuovere col suo eccezionale talento, grazie per questa straordinaria avventura”.