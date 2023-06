Vittorio Brumotti fuori da Striscia La Notizia. Negli ultimi anni con la sua bicicletta e una bella dose di coraggio il popolare biker è diventato uno dei volti più noti del tiggì satirico di Antonio Ricci. Al netto di chi lo critica e considera la sua lotta contro la droga e la criminalità soltanto un modo per fare spettacolo, il giustiziere di “a bombazza” continua a far parlare di sé. L’ultima notizia è una decisione dei piani alti di Mediaset.

Ormai sono anni che Vittorio Brumotti si fa il giro delle piazze e dei vicoli di spaccio delle città italiane armato di bici, cameraman e l’abito dell’eroe. E ovviamente ogni volta volano insulti e pure aggressioni. Ma lui imperterrito va avanti, ha una missione da compiere. Scovare tutti gli spacciatori e smascherarli. Da tanti anni è uno degli immancabili inviati di Striscia La Notizia. Ma adesso c’è l’ufficialità: ecco dove lo vedremo nei prossimi giorni.

Leggi anche: “Ti stacco la testa!”. Striscia la notizia, ancora violenza contro Vittorio Brumotti





Vittorio Brumotti “promosso”, ecco dove lo vedremo

Tempo fa, in pieno lockdown ha presentato il suo libro contro la droga e la mafia: “Riguarda – ha spiegato al Secolo d’Italia – la mia esperienza nei quartieri degradati che ho visitato per le mie inchieste e dai quali cerco di allontanare bullismo, violenza e soprattutto droga, la cocaina che è dappertutto“. Adesso, da lunedì 12 giugno, Vittorio Brumotti è pronto a tornare in tv, sempre su Canale 5, ma non a Striscia La Notizia.

Brumotti condurrà Paperissima Sprint, il programma che raccoglie gaffe e momenti divertenti ideato da Antonio Ricci e giunto all’undicesima edizione. Lo show riparte lunedì su Canale 5 alle 20:40 subito dopo il telegiornale. Andrà avanti ogni sera fino a settembre. Accanto al famoso biker ci saranno due new entry, la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. Ovviamente ci sarà pure lui… come chi? Ma è ovvio, no? Il mitico Gabibbo!

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni le due, già viste a Striscia La Notizia, hanno raccontato il loro rapporto con Brumotti. Valentina ammette: “È divertentissimo, con lui non ci si annoia mai”. Marcia invece dice: “È particolare, sul set cerca sempre di distrarti, ma questo è il bello, vuole che siamo noi a fare le papere!”. E lo stesso Vittorio Brumotti è bello carico: “Io sono cresciuto con una mia verve, fosse per me farei sempre il burlone, ho la sindrome di Peter Pan, d’inverno metto tutta l’energia per le mie inchieste a “Striscia”, poi arriva il momento di “Paperissima” e finalmente, come dico io: “Andiamo a bombazza!”.

“Non può andare in onda così”. Lilli Gruber, Striscia la Notizia la incastra e tira fuori cose pesanti