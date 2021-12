Un altro lieto evento nella grande famiglia di UeD. Solo pochi giorni fa i fan della trasmissione festeggiavano la gioia di Ester Glam: il primo dicembre scorso la ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ha partorito il secondo figlio. Un altro maschietto dopo il piccolo Gabriele e che è stato chiamato Brando. Nelle scorse ore invece, esattamente a una settimana di distanza, un fiocco rosa. Un’altra protagonista del dating show è diventata mamma, ma per la prima volta e di una bambina.

Si chiama Alycia la piccola, venuta al mondo il 7 dicembre scorso come annunciato dai neo genitori, al colmo della gioia. La coppia si è conosciuta circa tre anni fa ed è stata travolta dalla passione: il primo incontro risale a poche settimane di distanza dalla fine della relazione tra l’ex corteggiatrice UeD e Mariano Catanzaro, con cui è finita poco dopo la conclusione del loro percorso nel programma condotto da Maria De Filippi.

Fiocco rosa a UeD: è nata Alycia

L’annuncio è arrivato via Instagram, attraverso due teneri post pubblicati sul suo profilo. Valentina Pivati è al settimo cielo di essere diventata mamma. La ex corteggiatrice UeD ha spiegato come sua madre l’abbia partorita quando era molto giovane, intrecciando con lei un rapporto molto forte e per questo, ha confidato, sente fin dalla ‘tenera età’ l’istinto materno.





Valentina Pivati, come detto, è stata anche se per pochissimo insieme all’ex tronista di UeD Mariano Catanzaro. Poi la storia con Andrea Concato, 29 anni, che vive con lei in provincia di Varese ed è lontano dal mondo dello spettacolo: lavora in un’azienda di serramenti. Già qualche mese fa avevano rivelato di aspettare una bambina con un video social in cui lei indossava un abitino bianco che mostra il pancino e che si concludeva con una ‘fumata’ rosa.

Anche il nome era già quasi deciso. “Siamo sempre più combattuti e indecisi su come scriverlo: secondo voi è meglio Alicia o Alycia? Ci aiutate?”. Poi, finalmente, Alycia è arrivata. E la ex UeD, che ha pubblicato due foto della piccola appena nata senza però mostrarne il visino, ha raccontato che il giorno del parto è “andato tutto controcorrente”, ma che ciononostante ha vissuto un’esperienza indimenticabile e piena di emozioni.