Uomini e Donne, la storia di Marko e Silvia fa discutere. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 3 aprile, gli spettatori hanno assistito a una scena che farà parlare parecchio. Stiamo parlando di quello che è successo tra due protagonisti del Trono Over che si stanno frequentando e conoscendo. I due hanno raccontato l’esito della serata trascorsa insieme al centro dello studio e quello che hanno detto ha lasciato strascichi pesanti.

Infatti entrambi concordano di aver passato una serata più che piacevoli, insomma l’incontro è andato bene. Bene, ma non benissimo, direbbe qualcuno. Tutto è cambiato quando Marko ha spiegato quale è la sua situazione economica: “Ho dovuto dirti come sono messo. Lì, perdonami ma l’ho visto coi miei occhi e col mio cuore, una Silvia che pian piano andava a scemare, perdeva interesse verso di me. E a fine serata, anche se non in modo espresso, è stato bello però arrivederci…”.

Silvia liquida Marko per la sua situazione economica. E l’amore?

In pratica Silvia ha spiegato che non vuole accollarsi i problemi e i malumori di qualcun altro. Questo anche perché recentemente le è capitato di perdere tutto dopo essersi abituata ad una vita agiata. Tra il pubblico c’è chi è d’accordo con lei, come Tina Cipollari. Poi c’è chi, pur essendo d’accordo con la dama, ritiene che il suo modo di fare abbia offeso il cavaliere. Tanto più che Silvia ha ammesso di non essere attratta dall’uomo neppure dal punto di vista fisico.

“Se dicessimo no subito verremmo attaccati – ha detto Silvia – perché dicono che dovremmo andare al di là dell’aspetto fisico. Sicuramente per quello che ho vissuto io, in questo momento sto cercando serenità e tranquillità. Lui mi ha tramesso esattamente il contrario. Anche lui ha avuto un sacco di problemi. Quindi sono uscita da quella serata e gliel’ho detto subito, con l’ansia di accollarmi delle ulteriori cose”.

mi dispiace se non riuscite a capire il discorso di silvia… ripeto HA RAGIONE #uominiedonnepic.twitter.com/hcBIh9JXPR — SNART ४ (@_giulsz) April 3, 2023

scusate, ma silvia ha già detto che fisicamente non le trasmetteva nulla, ci ha provato lo stesso, al primo appuntamento lui non le trasmette belle sensazioni e allora ha deciso di chiudere.

non ho capito cosa c’è di così osceno? #uominiedonne — Steph (@stepphic) April 3, 2023

Ma silvia esattamente dove pensa di trovarla una persona senza problemi? Nell’uovo di pasqua o nel multiverso? #uominiedonne — Shisa🌻 (@lovstinshawn) April 3, 2023

“Trovo questo discorso di una tristezza infinita – è intervenuto Gianni Sperti – sei una donna veramente vuota. Mi dispiace c’è tanta gente in Italia che non ha lavoro che ha il diritto di innamorarsi. Questo discorso che fai tu è un contratto, una trattativa, trovare un uomo che ha dei requisiti”. Applausi a scena aperta. Poi Marko aggiunge: “Sono un uomo che ha 37 anni in fabbrica sulle spalle e non voglio farmi mantenere da nessuno. Se non ho i soldi del biglietto del treno per venire da te li trovo, tranquilla”. Difficile che la storia vada avanti, ma d’altro canto con queste premesse…

