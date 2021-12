Puntata incandescente a ‘Uomini e Donne’ quella trasmessa nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre. Ad essere stati protagonisti di un siparietto clamoroso gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare, è stata la donna a smascherare davanti a tutto lo studio il collega svelando un presunto suo segreto. Ovviamente lui non ha confermato questa notizia, affermando: “Ma che stai dicendo?”. Ma ora che tutti hanno sentito questa frase c’è chi si aspetta altri chiarimenti dall’uomo.

Intanto, prima di raccontarvi i dettagli del battibecco tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, per risollevare il programma Maria De Filippi ha scelto un nuovo e discusso tronista. Sembra infatti che tra poche settimane Luca Salatino salire sul trono. Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, e a riportarlo è ‘Il Vicolo delle News’. Una notizia che ha immediatamente innescato il tam tam tra i fan di ‘Uomini e Donne’. Nel programma Luca Salatino non ha avuto fortuna con Roberta Giusti.

Ebbene sì, lo studio di ‘Uomini e Donne’ e anche il pubblico da casa ha ascoltato una frase clamorosa su Gianni Sperti da parte di Tina Cipollari. Il litigio è scaturito dalle dichiarazioni di lui, che ha preso le parti di Gemma Galgani. Ovviamente la Vamp non è assolutamente stata d’accordo con le sue considerazioni e ha cominciato a inveire anche contro di lui. Ed ecco che è dunque arrivata la confidenza privata dell’opinionista, che ha tirato fuori questo segreto che nasconderebbe Sperti.





Questa la dichiarazione bomba di Tina Cipollari: “Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. C’ha una certa età e dice di avere 38 anni. Lui si mette l’ovatta nelle parti intime, pensate quanto sia attendibile”. Gianni Sperti non è sembrato comunque affatto offeso e ha reagito con un sorriso smagliante, anche perché si è trattato sicuramente di una provocazione dell’amica e collega che non ha basi solide. E sul web in tanti hanno commentato in maniera divertita.

Tina: stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare super dotato e sei tu… #uominiedonne pic.twitter.com/FtqpIXu5UK December 17, 2021

Intanto, dopo ‘UeD’ Andrea Nicole è tornata a farsi sentire sui social insieme a Ciprian attraverso le sue Instagram Stories. La tronista ha scritto: “Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi lo abbiamo raggiunto” e l’ex corteggiatore Ciprian Aftim ha confermato. Rivolgendosi ai follower hanno detto: “Difficile spiegare a parole questi momenti di felicità. Vi volevamo ringraziare di cuore”.