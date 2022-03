“Ma non vi vergognate?”. UeD, Tina Cipollari brutale sulle due dame: “Guardatevi allo specchio”

A Uomini e Donne l’amore può sbocciare a qualsiasi età. Anche fuori eh, per carità, ma nel programma di Maria De Filippi c’è proprio una sezione fatta apposta per i più maturi. Si tratta ovviamente del Trono Over, a cui possono accedere solo persone dai 40 anni in su. Ebbene, negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di quanto avvenuto tra Franco e Gemma con il “massaggio-gate”. Storia di un massaggio ‘ballerino’ che dice e non dice, ma che svela come si sia creata comunque una sintonia tra i due.

Non sempre, tuttavia, gli incontri a UeD vanno per il verso giusto. Prendete, ad esempio, quanto è successo al cavaliere Bruno. L’ex vigile urbano, tanto per cominciare, è un cavaliere di nome e di fatto visto che fu il presidente della Repubblica Sandro Pertini ad insignirlo di tale titolo. Vedovo dall’età di 50 anni Bruno è attualmente in pensione dopo aver fatto anche il sindaco della propria città. Adesso vorrebbe conoscere una donna, ma sulla sua strada ha trovato Lucia e Pinuccia…

Bruno, nella puntata di lunedì 14 marzo, ha spiegato di essere già stato ospite di UeD otto anni fa. Poi ha raccontato di aver dovuto sopportare due grandi dolori. Dopo la perdita della moglie è morta anche la figlia di 48 anni. Oggi vive da solo vicino al figlio con il quale ha un ottimo rapporto e che è il suo grande orgoglio. Nelle faccende di casa si fa aiutare da una domestica.





Dopo aver ascoltato la storia di Bruno le due dame del trono over Lucia e Pinuccia dicono di non essere interessate. A questo punto interviene Tina Cipollari che commenta questo disinteresse alla sua maniera: “Per loro arriveranno John Travolta e Antonio Banderas, manco fossero Charlize Theron e Marilyn Monroe”. Inutile sottolineare come la battuta dell’opinionista abbia fatto ridere tutto lo studio. E anche Bruno ha apprezzato… Ma Tina non è soddisfatta. E porta uno specchio davanti alle due donne. “Vi piacete?” chiede loro.

“Ma vi siete viste tutte e due?!” chiede esterrefatta Tina Cipollari a Lucia e Pinuccia che però non si smuovono. L’opinionista di Uomini e Donne non le perdona: “Ecco le gemelle Kessler. Non vi vergognate a screditare così un signore come Bruno? Lucia hai la voce di una cornacchia. Pensi che un uomo di 40 o 50 anni possa uscire con te?”. Applausi e risate nello studio. Di tutti, naturalmente, tranne che di Lucia e Pinuccia. Mamma mia, stavolta Tina ci è andata giù pesante. Non trovate?