Tina Cipollari è come al suo solito incontenibile e anche nella puntata del 17 novembre di ‘Uomini e Donne’ non le ha mandate a dire. Stavolta non è stata Gemma Galgani a subire le sue invettive, bensì l’altra dama Ida Platano. Parole molto dure e pesanti, che hanno travolto l’ex di Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi ha provato a contenere la furia dell’opinionista, ma praticamente invano. Perché ha proseguito senza sosta con giudizi davvero netti e negativi sul conto della protagonista del dating show.

Soffermandoci un attimo su un cavaliere di ‘UeD’, nelle scorse ore Armando Incarnato ha perso la pazienza per gli attacchi riservati a sua figlia: “La cattiveria non ha limiti, vergognatevi. Vi rispondo anche così: mi auguro che mia figlia non diventi mai come le donne che ha incontrato il padre. Ricorda una cosa amore…Scegliere di essere se stessi significa accettare di non piacere a tutti. Lascia che il sole illumini ciò che realmente sei e non quello che gli altri vorrebbero tu fossi. Ciao amore”.

Si stava discutendo della conoscenza tra Ida Platano e Diego, quando Tina Cipollari è entrata a gamba tesa contro la dama: “Trovi un uomo così e ti metti anche a fare la schizzinosa? Sei proprio superficiale Ida, che tu sia una donnetta l’ho sempre sospettato e oggi ne ho la conferma. Ribadisco che sei superficiale e sei stupidina. Tutta apparenza e pochi contenuti”. Immediata è stata la replica della Platano, che dopo essere stata comunque difesa dal cavaliere, ha voluto dire la sua su quelle accuse.





Ida Platano ha poi dichiarato, dopo l’assedio di Tina Cipollari nei suoi confronti: “Lui voleva trasferirsi da me dopo poche settimane e a me è sembrato un po’ troppo”. Lui ha risposto: “Parlavo del futuro, non di una decisione immediata”. E a quel punto la Vamp ha concluso, tirando in ballo pure Gemma Galgani: “La verità, cara Maria, è che non gli piace abbastanza. Chi va con lo zoppo impara a camminare. La strega ha colpito ancora, la sua vicinanza secondo me le porta solamente negatività”.

Intanto, a proposito di Gemma, Costabile ha confermato di non avere più la minima intenzione di continuare questa frequentazione: “Abbiamo chiarito alcuni punti divergenti che ci hanno portato ad allontanarci…Questi aspetti però ha creato un’incompatibilità…E quindi è difficile poter creare qualcosa…”. Non c’è nessuna speranza per lei di trovare in lui dunque l’anima gemella tanto attesa.