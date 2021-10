A Uomini e Donne ancora protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. Il tutto prende il via quando l’opinionista fa sapere a Isabella Ricci di aver incontrato casualmente Giorgio Manetti. Quest’ultimo le avrebbe palesato il suo apprezzamento nei confronti della dama. Gemma non crede che questo sia vero ed è certa che Tina Cipollari si stia inventando tale storia per infastidirla. “Ti porgo i saluti di Giorgio Manetti. L’ho incontrato, l’ho sentito e mi ha detto di dirti che nutre stima nei tuoi confronti”, afferma Tina.

Gemma Galgani reagisce alle parole di Tina cogliendo una frecciatina nei suoi confronti. “Secondo me si sta inventando tutto”, afferma la dama di Torino. Tina, poi, puntualizza di aver sentito realmente Giorgio ribadendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con il Manetti e di aver mantenuto i contatti. La dama accusa Tina di aver avuto tante storie, ma l’opinionista la blocca subito: “Io nella mia vita non ho avuto tante storie. Non sono state avventurette, sono durate anni. Non sono una donna di un’avventura. Io ho avuto un matrimonio che è durato 15 anni, non sei mesi”. La dama non crede alle sue parole, ma lei appare davvero convinta. E coglie l’occasione per fare un annuncio.

“Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, afferma Tina Cipollari tra gli applausi del pubblico. Gemma fa presente che potrebbe trovare un attore e portarlo sotto i riflettori: “Vedremo le fotografie, sicuramente porterà un attore”. Ma i telespettatori la pensano in modo diverso. Infatti, sono tanti coloro che accolgono con felicità l’annuncio di Tina sulla sua vita sentimentale. In molti sperano davvero di conoscere il nuovo fidanzato proprio in una delle puntate del programma. E c’è chi esulta all’idea di poter vedere la dolce metà di Tina Cipollari in studio.





Tina Cipollari ha anche chiesto a Maria De Filippi di poter presentare il suo fidanzato in studio. La conduttrice approva la richiesta di Tina: “Va benissimo”. Pertanto è definitivamente archiviata la storia tra Tina e Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Dopo una prima rottura i due avevano deciso di riprovarci ma a quanto pare non ha funzionato.

Il loro rapporto era iniziato all’epoca in cui Giorgio Manetti, storico Cavaliere del parterre maschile Over, partecipava ancora al programma di Maria De Filippi. I frequenti viaggi dell’opinionista a Firenze avevano spinto molti a credere che la Cipollari stesse intrattenendo una relazione proprio con l’ex compagno di Gemma Galgani. In realtà, è sempre stato Ferrara il destinatario di quelle visite.