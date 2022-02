A Uomini e Donne è sempre Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Questa volta succede tutto durante un ballo dopo che la dama torinese aveva ricevuto un altro “no” da un cavaliere. Infatti in studio arriva il cavaliere Massimiliano, il quale riceve una dama pronta a conoscerlo. Il professore accetta di intraprendere questa nuova conoscenza e si fa avanti anche Gemma Galgani. Quest’ultima ammette di essere interessata al cavaliere, ma riceve un altro rifiuto.

Infatti, l’uomo ammette di non avere alcuna intenzione di conoscerla. Si tratta del secondo rifiuto in poco tempo per Gemma Galgani che la scorsa settimana aveva fatto la conoscenza di Massimiliano e credeva di essere l’unica dama ad aver iniziato con il nuovo cavaliere una frequentazione. Invece accanto a lei si era seduta anche la dama Nadia Marsala. Va detto che Massimiliano non è andato in studio come corteggiatore di Gemma Galgani.

Tina Cipollari approfitta della situazione per attaccare Gemma Galgani: “Sapete perché è così cattiva? Perché viene respinta dagli uomini”, dice l’opinionista. Si accende uno scontro, ma questa volta la dama decide di vendicarsi. Durante un ballo mentre Tina Cipollari è assente dallo studio, Gemma Galgani le toglie la sedia. “Vai a riprendere immediatamente la sedia e chiedi scusa”, ammonisce Tina che accusa subito Gemma: “L’ho portata a prendere una boccata d’aria”, è la risposata della dama.





L’ennesimo siparietto tra le due nemiche prosegue: “Cafona, maleducata, ma come cadi in basso. Hai tutta questa cattiveria perché vieni respinta da tutti gli uomini. Sei una donna destinata alla solitudine eterna”, afferma Tina Cipollari che senza pietà prova a vendicarsi a sua volta sottraendo la sedia alla dama torinese che si siede a terra scatenando lo stupore e l’ilarità del pubblico in studio. Alla fine è stata Ida Platano a recuperare la sedia.

Insomma a Uomini e Donne si è consumata l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Uno scontro che in sostanza prosegue da quando la dama ha fatto ingresso nello studio. Le due sono state anche ospiti di Verissimo e sono state intervistate da Silvia Toffanin. Le due protagoniste di Uomini e Donne non si sono trattenute neanche davanti alle telecamere di un’altra trasmissione, anzi hanno avuto i soliti scontri. Gemma ha accusato Tina delle solite cose, e viceversa, e questo ha fatto sì che si scatenasse il caos. Silvia Toffanin ha esclamato: “Ma come fa Maria de Filippi, la sera le verrà il mal di testa”.