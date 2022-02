Incredibile episodio a ‘Uomini e Donne’, dove si è andati vicinissimi ad una rissa quasi senza precedenti. Ovviamente siamo ancora nel campo delle anticipazioni, infatti questo momento potrà essere visto da milioni di telespettatori solamente tra qualche giorno. Sono infatti usciti fuori degli spoiler, grazie a coloro che erano presenti durante la registrazione del 3 febbraio. E subito dopo sono state diffuse le notizie su ciò che è successo in studio, generando decisamente molta apprensione.

Ma nell’appuntamento di ‘Uomini e Donne’ si è anche potuto osservare l’avanzare della conoscenza tra Ida Platano e il nuovo cavaliere Alessandro, con il quale è già scattato il bacio. Gemma Galgani si è resa protagonista di un’uscita con un uomo, che però non ha dato i frutti sperati. Ma anche Maria De Filippi non è stata da meno, criticando una corteggiatrice del dating show. Ma inevitabilmente a far discutere è stata la pesantissima lite tra due volti della trasmissione, che si sono quasi scontrati fisicamente.

A rivelare tutti i dettagli sul quasi scontro fisico tra due cavalieri di ‘Uomini e Donne’ è stato il sito ‘Il Vicolo delle News’, che spesso e volentieri ha dato anticipazioni sulle puntate registrate. Non è stato il Trono Classico ad essere stato interessato dunque da questa vicenda clamorosa, ma due uomini molto noti nella trasmissione che non sono riusciti a contenere le rispettive rabbie. Dunque, atmosfera più che incandescente nel Trono Over e davvero in tanti hanno temuto che potesse succedere il peggio.





Ad aver avuto una grossa lite nello studio di ‘Uomini e Donne’ i cavalieri Armando Incarnato e Biagio Di Maro, che come scritto da ‘Il Vicolo delle News’, “sono venuti quasi alle mani”. In particolare, Di Maro pare che abbia chiesto un ballo con una canzone napoletana, ma Incarnato è parso indispettito e ha detto: “Una richiesta sporca. Sei stato pagato per sponsorizzare questa canzone”. Questa affermazione lo avrebbe fatto infuriare e dalle parole in un attimo si è quasi passati ai fatti. Non è al momento dato saperne di più.

Nella puntata trasmessa invece il 3 febbraio su Canale 5, Ida Platano ha dunque raccontato: “Per noi è stata una bella serata, lui mi piace e mi fa sorridere”. Subito è intervenuto anche il cavaliere Alessandro: “Ci siamo anche avvicinati”. E lei ha immediatamente ammesso, con il sorriso sulle labbra: “Sì, ci siamo baciati”. Dopo aver ascoltato attentamente questa rivelazione, la Cipollari è comunque rimasta coi piedi per terra.